Meerut Crime: किशोरी के साथ मनचले ने की छेड़छाड़, परिजनों ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, मेरठ। लोहियानगर सब्जी मंडी में एक नाबालिग किशोरी के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ कर दी। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपित फरार हो गया। लोगों ने हंगामा कर दिया।

सूचना पर लोहियानगर थाना पुलिस व किशोरी के स्वजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार महिलाओं से सब्जी मंडी व इस मार्ग पर छेड़छाड़ होती है। प्रदेश में सरकार ने महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया है। बावजूद इसके महिलाओं के साथ बदसलूकी व छेड़छाड़ जारी है।