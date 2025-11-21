Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Meerut Crime: किशोरी के साथ मनचले ने की छेड़छाड़, परिजनों ने किया हंगामा

    By Lokesh Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:08 AM (IST)

    मेरठ में एक मनचले ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद पीड़िता के परिवार ने हंगामा किया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मेरठ। लोहियानगर सब्जी मंडी में एक नाबालिग किशोरी के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ कर दी। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपित फरार हो गया। लोगों ने हंगामा कर दिया।

    सूचना पर लोहियानगर थाना पुलिस व किशोरी के स्वजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार महिलाओं से सब्जी मंडी व इस मार्ग पर छेड़छाड़ होती है। प्रदेश में सरकार ने महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया है। बावजूद इसके महिलाओं के साथ बदसलूकी व छेड़छाड़ जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसे रोकने में लोहियानगर थाना पुलिस नाकामयाब रही है। उन्होंने तत्काल आरोपित की गिरफ्तारी की मांग की। इंस्पेक्टर योगेश चंद्र ने बताया कि आरोपित की पहचान की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- जैवलिन थ्रोअर अन्नू की ससुराल रोहतक से बरामद की मस्कट बंदूक...हर्ष फायरिंग में की गई थी इस्तेमाल