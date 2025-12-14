Language
    24 और 36 मीटर रोड वाले व्यावसायिक निर्माण शमन नीति के दायरे में... आवेदन करें

    By Om Bajpai Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:54 PM (IST)

    मेरठ में 24 और 36 मीटर रोड वाले व्यावसायिक निर्माण शमन नीति के दायरे में आ गए हैं। इसके तहत, कुछ शर्तों को पूरा करके, इन निर्माणों को नियमित किया जा स ...और पढ़ें

    Hero Image

    शास्त्री नगर के शुभकामना बैंक्वेट हाल में सेंटर मार्केट को लेकर व्यापार बचाओ संघर्ष समिति की बैठक में मौजूद व्यापार। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से व्यापारी ही नहीं, अधिकारियों की भी नींद उड़ी हुई है। शनिवार को लखनऊ मुख्यालय से आए आवास विकास परिषद के मुख्य अभियंता डीवी सिंह और मुख्य वास्तुविद नियोजक संजीव कश्यप ने स्थानीय अधिकारियों के साथ नई भवन निर्माण उपविधि के तहत व्यापारियों को राहत दिए जाने को लेकर मंथन किया। परिषद का स्टाफ तीन दिन से शास्त्रीनगर योजना संख्या सात और तीन में हर व्यावसायिक निर्माणों का सर्वे कर रहा है।

    शनिवार को शास्त्रीनगर सेक्टर दो में सर्वे कार्य चला। सर्वे में व्यावसायिक निर्माण कितने चौड़े मार्ग पर किया गया है, व्यापार का प्रकार, निर्माण कितना किया गया है, दुकान किराये की है या आवंटी द्वारा स्वयं व्यापार किया जा रहा है, जैसे तथ्य जुटाए जा रहे हैं। ये सभी तथ्य शमन प्रक्रिया के दौरान कारगर साबित होंगे। परिषद के पास अभी 15 आवेदन शमन के लिए आए हैं। मंथन में यह निष्कर्ष निकाला कि 24 व 36 मीटर चौड़े मार्ग पर आवासीय भूखंडों पर निर्मित दुकानें शमन नीति के तहत नियोजित हो सकती हैं। ऐसे निर्माणकर्ताओं को जल्द शमन के लिए आवेदन करने के लिए जागरूक करने का अभियान चलाया जाएगा।

    व्यापारी बोले-एक भी दुकान नहीं टूटने देंगे, 16 को निकालेंगे मौन जुलूस
    जागरण संवाददाता, मेरठ। सेंट्रल मार्केट के व्यापारी बाजार स्ट्रीट की घोषणा न होने से मायूस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिसंबर को दिए गए आदेश में दो माह के अंदर अवैध निर्माण हटाने के आदेश आवास एवं विकास परिषद को दिए हैं। शनिवार को शुभकामना बैंक्वेट हाल में व्यापार बचाओ संघर्ष समिति की बैठक हुई। शास्त्रीनगर योजना संख्या तीन व सात जागृति विहार के व्यापारियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि एक भी दुकान नहीं टूटने देंगे।

    संयोजक जीतेंद्र अग्रवाल ने कहा कि पोस्टकार्ड के माध्यम से दुकानदार, कार्यरत स्टाफ और परिवारजन मुख्यमंत्री से व्यापार बचाने की गुहार लगाएंगे। मीडिया प्रभारी नमित जैन ने बताया कि 16 दिसंबर को शाम 6.00 बजे नई सड़क से सेंट्रल मार्केट होते हुए शास्त्रीनगर सेक्टर-दो के मार्केट तक मौन जुलूस निकाला जाएगा। जागृति विहार व्यापार संघ के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने अपने क्षेत्र के व्यापारियों से मामले में जागरूक होने की अपील की।