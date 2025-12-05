UP Weather Update: जोर पकड़ने लगी ठंड, 20 दिसंबर से बदलेगा मौसम; ये है ताजा अपडेट
मेरठ में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विशेषज्ञों ने कड़ाके की ठंड और लंबे समय तक ठंड रहने की संभाव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। ठंड जोर पकड़ने लगी है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से 2.4 डिग्री कम था। वहीं दिन में भी पारा 25 के ऊपर नहीं जा पाया। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसमविदों ने इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है इसके साथ ठंड का पीरियड भी अधिक होगा।
मौसम विदों की भविष्यवाणी कुछ हद तक सही होती नजर आ रही है। दिसंबर का एक सप्ताह नहीं बीता है और दो दिन न्यूनतम तापमान सात डिग्री से कम रिकार्ड किया गया है। एक दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस था। यह 10 से अधिक सालों में एक दिसंबर का सबसे कम तापमान था।
वहीं दिन में भी तापमान गिर रहा है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस था। 15 दिसंबर तक मौसम में बदलाव के कोई आसार नहीं हैं। इसके बाद तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की जाएगी। शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति 20 दिसंबर से शुरु होगी।
कोल्ड डे की स्थिति तब होती है अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन से चार डिग्री कम होता है। वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी प्रोफेसर यूपी शाही ने बताया कि 15 दिसंबर को ही पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। लगातार दो पश्चिम विक्षोभ के आने से मौसम में खासा बदलाव देखने को मिलेगा। बताया कि वर्तमान में फसलों में हल्की सिंचाई कर नमी बनाए रखना चाहिए।
