UP Weather Update: जोर पकड़ने लगी ठंड, 20 दिसंबर से बदलेगा मौसम; ये है ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, मेरठ। ठंड जोर पकड़ने लगी है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से 2.4 डिग्री कम था। वहीं दिन में भी पारा 25 के ऊपर नहीं जा पाया। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसमविदों ने इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है इसके साथ ठंड का पीरियड भी अधिक होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विदों की भविष्यवाणी कुछ हद तक सही होती नजर आ रही है। दिसंबर का एक सप्ताह नहीं बीता है और दो दिन न्यूनतम तापमान सात डिग्री से कम रिकार्ड किया गया है। एक दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस था। यह 10 से अधिक सालों में एक दिसंबर का सबसे कम तापमान था।

वहीं दिन में भी तापमान गिर रहा है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस था। 15 दिसंबर तक मौसम में बदलाव के कोई आसार नहीं हैं। इसके बाद तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की जाएगी। शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति 20 दिसंबर से शुरु होगी।