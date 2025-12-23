मेरठ में धार्मिक स्थल की जमीन कब्जाने को लेकर दो पक्षों में हुआ झगड़ा, चार घायल और दो की हालत गंभीर, सात लोग हिरासत में

जागरण संवाददाता, मेरठ। माधवपुरम स्थित आंबेडकर नगर में धार्मिक स्थल की भूमि कब्जाने के विरोध पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष में एक पक्ष से दो महिला सहित चार लाेग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से दो युवकों की हालत चिंताजनक होने के चलते मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं, पुलिस ने दोनों पक्षों के सात लोगों को हिरासत में लिया है। मारपीट की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।

ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के आंबेडकर नगर निवासी गुड्डी ने बताया कि उनके मुहल्ले में एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर नीचा होने के चलते यहां बारिश में पानी भर जाता है। जिस कारण काफी दिनों से मंदिर बंद था। आरोप है कि मंदिर की भूमि पर पांच दुकानें भी बनी हुई है। इन दुकानों पर मुहल्ले में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है और वही उनका किराया भी वसूलता है। पीड़िता ने बताया कि एक सप्ताह पहले मुहल्ले की औरतों ने मंदिर को ऊंचा बनाने के लिए चंदा इक्ट्ठा किया था। जिसके चलते मंगलवार रात में वह सभी महिलाए मंदिर में साफ-सफाई कर रही थी।

क्या है आरोप? आरोप है कि इसी दौरान आरोपित अपने पांच बच्चों के साथ वहां आया और उनके साथ मारपीट कर दी। जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने हो गए और जमकर लाठी-डंडे चले। मारपीट में गुड्डी, राजेश, अनुज व सोनू घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से अनुज व सोनू को मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया।