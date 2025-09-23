CCSU Admission : क्या आप भी सीसीएस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं दाखिला? ये तारीख कर लें नोट
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ने यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित छात्रों के लिए पुनः पंजीकरण शुरू कर दिया है। 25 सितंबर तक चलने वाले इस पंजीकरण में पहले दिन ही 2600 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया। विश्वविद्यालय ने वंचित छात्रों को अंतिम मौका देते हुए पंजीकरण फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करने और सुधार करने की सुविधा भी दी है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) ने परिसर के विभिन्न विभागों व संबंद्ध कालेजों में यूजी (स्नातक) एवं पीजी स्नात्तकोत्तर में प्रवेश से वंचित सभी छात्र-छात्राओं के लिए मंगलवार से दोबारा आनलाइन पंजीकरण खोल दिए हैं।
वहीं, पहले ही दिन मंगलवार शाम तक यूजी व पीजी दोनों में 26 सौ से अधिक छात्र-छात्राओं ने प्रवेश के लिए अपना पंजीकरण कराया है। यह पंजीकरण 25 सितंबर तक कराए जा सकते हैं। सीसीएसयू परिसर के विभिन्न विभागों व संबंद्ध कालेजों में यूजी व पीजी में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है।
पहले चरण में यूजी व पीजी में 1,60,150 छात्र-छात्राओं ने प्रवेश के लिए अपने पंजीकरण कराए। इसके बावजूद हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं प्रवेश से वंचित रह गए। जिस पर छात्रहित में विश्वविद्यालय ने वंचितों को अंतिम मौका दिया है।
इसके तहत सत्र-25-26 में प्रवेश के लिए परिसर के विभिन्न विभागों और संबंद्ध कालेजों में दोबारा से पंजीकरण खोलने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार से यह पंजीकरण शुरू हो गए हैं। यह 25 सितंबर तक चलेंगे। जिसमें छात्र-छात्राएं परिसर के विभाग व मनपसंद कालेज में खाली सीटों पर पंजीकरण कराकर प्रवेश ले सकते हैं।
पंजीकरण कराने के बाद छात्र-छात्राएं अपने पंजीकरण फार्म की हार्ड कापी संबंधित परिसर अथवा कालेज में जमा कराएंगे। इस दौरान करेक्शन विंडो भी खुली रहेगी। जिन छात्र-छात्राओं ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। वे भी अपने एकेडमिक के साथ वेटेज में करेक्शन कर सकते हैं। प्रवेश समन्वयक प्रो. भूपेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि यह प्रवेश का अंतिम अवसर है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा।
