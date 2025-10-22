UP में बाइक सवार डिलीवरी ब्वॉय को कार ने मारी टक्कर, 500 मीटर घसीटा
मेरठ में हापुड़ रोड पर एक कार ने डिलीवरी ब्वाय को टक्कर मार दी और उसे 500 मीटर तक घसीटा। सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। घायल डिलीवरी ब्वाय को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। हापुड़ रोड पर तिरंगा गेट के सामने पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार डिलीवरी ब्वाय को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद चालक डिलीवरी ब्वाय को करीब 500 मीटर तक घसीटते ले गया। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। साथियों ने डिलीवरी ब्वाय को गंभीर हालत में आनंद अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
लिसाड़ी गेट के फिरोज नगर घंटे वाली गली निवासी साकिब पुत्र निशाद पिछले एक साल से डिलवरी ब्वाय का कार्य कर रहा है। मंगलवार रात में साकिब बागपत अड्डे से आर्डर लेकर शास्त्रीनगर जा रहा था। जब वह इस्लामाबाद चौकी के पास तिरंगा गेट के सामने पहुंचा तो पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी।
टक्कर लगते ही साकिब बाइक सहित सड़क पर गिर पड़ा। इस दौरान बाइक कार में फंस गई और चालक करीब 500 मीटर तक बाइक और साकिब को घसीटते हुए ले गया। साकिब ने हेलमेट लगाया हुआ था। हादसे के बाद आरोपित चालक कार लेकर फरार हो गया। घटना हापुड़ रोड पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।
सूचना पर पहुंचे साकिब के दोस्तों ने उसे गंभीर हालत में आनंद अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं, घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल का हाल जाना। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपित कार चालक की पहचान ऊंचा सद्दीक नगर निवासी उमरदीन के रूप में हुई। पुलिस ने घायल के पिता की तहरीर पर उमरदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
