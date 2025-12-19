Language
    मेरठ में पहले दारोगा और सिपाही पर चढ़ाई कार, फिर थाने में पुलिसकर्मियों से हाथापाई, दो भाइयों पर केस

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:41 AM (IST)

    दारोगा और सिपाही पर तेज़गति कार चढ़ाने के बाद कैंटीन संचालक और उसके भाई ने थाने में पुलिस से हाथापाई की। पुलिस ने जानलेवा हमला और सरकारी कार्य ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। ड्यूटी कर रहे दारोगा और सिपाही के ऊपर तेजगति कार चढ़ाने के बाद कैंटीन संचालक और उसके भाई ने थाने में पुलिस से हाथापाई कर दी। पुलिस ने जानलेवा हमला और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया। एक को जेल भेज दिया गया जबकि दूसरे को जमानत मिल गई।

    खरखौदा थाने पर तैनात दारोगा शिवम मिश्रा और सिपाही गौरव कुमार बुधवार शाम छह बजे कस्बे में तिराहे पर ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान तेजगति में एक आई-20 कार आई। कार को शिवांग त्यागी चला रहा था। पुलिसकर्मियों ने कार को रोकने का इशारा किया तो शिवांग ने कार की गति और तेज कर दी। दारोगा कार के आगे खड़े हो गए। उसके बाद भी शिवांग ने कार को रोका नहीं, बल्कि दारोगा के पैर पर चढ़ाते हुए आगे निकल गया।

    सिपाही ने की घेराबंदी

    सिपाही ने घेराबंदी कर कार को पकड़ लिया। कार और चालक को दारोगा और सिपाही थाने लेकर आ गए। वहां पर शिवांग का भाई माधव त्यागी भी पहुंच गया। दोनों भाइयों ने थाने में ही पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई कर दी। दोनों भाइयों को हवालात में डाल दिया गया।

    उसके बाद दारोगा शिवम की तरफ से दोनों भाइयों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर राजपाल सिंह ने बताया कि कार को सीज कर दिया गया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया जहां से शिवांग को जेल भेज दिया गया। माधव को जमानत मिल गई।