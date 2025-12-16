Language
    दिल्ली-दून हाइवे पर तेज रफ्तार कार पलटी, काफी दूर तक घीसटते गई... सवार थे 2 युवक

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:30 PM (IST)

    मेरठ में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर दोआब विलास होटल के सामने तेज रफ्तार कार पलट गई, जिससे दो युवक घायल हो गए। राहगीरों और ग्रामीणों ने कार को सीधा करके ...और पढ़ें

    दिल्ली-दून हाइवे स्थित दोआब विलास होटल के सामने पलटी कार व उसे सीधा करते लाेग। वीडियो ग्रैब


    जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली-देहरादून हाइवे पर दोआब विलास होटल के सामने तेज रफ्तार कार बीच सड़क पर पलट गई। राहगीरों व ग्रामीणों ने गाड़ी को सीधा किया। इसके बाद गाड़ी में सवार घायल दोनों युवकों को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी भूड़बराल में भर्ती कराया है।

    पुलिस के अनुसार सोमवार रात करीब 1:30 बजे सुभारती यूनिवर्सिटी के तरफ से तेज रफ्तार एक कार परतापुर इंटरचेंज की तरफ जा रही थी। हाइवे स्थित दोआब विलास होटल के सामने अचानक कार बीच सड़क पर पलट गई और काफी दूर तक घीसटते गई। कार में सवार दो युवक घायल हो गए।

    कार की सड़क पर पलटने की आवाज सुन डूंगरावली गांव के लाेग और राहगीर दौड़कर मौके पर पहुंचे और तत्काल कार में सवार घायल दोनों युवकों को बाहर निकाला। थाना प्रभारी सतवीर सिंह अत्री का कहना है कि घायल दोनों नशे की हालत में है। अपने नाम-पते सही नहीं बता रहे है। फिलहाल दोनों घायलों को भूड़बराल सीएचसी में भर्ती कराया है। नशा उतरने के बाद युवकों से पूछताछ की जाएगी।