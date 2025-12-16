दिल्ली-दून हाइवे पर तेज रफ्तार कार पलटी, काफी दूर तक घीसटते गई... सवार थे 2 युवक

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली-देहरादून हाइवे पर दोआब विलास होटल के सामने तेज रफ्तार कार बीच सड़क पर पलट गई। राहगीरों व ग्रामीणों ने गाड़ी को सीधा किया। इसके बाद गाड़ी में सवार घायल दोनों युवकों को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी भूड़बराल में भर्ती कराया है।

पुलिस के अनुसार सोमवार रात करीब 1:30 बजे सुभारती यूनिवर्सिटी के तरफ से तेज रफ्तार एक कार परतापुर इंटरचेंज की तरफ जा रही थी। हाइवे स्थित दोआब विलास होटल के सामने अचानक कार बीच सड़क पर पलट गई और काफी दूर तक घीसटते गई। कार में सवार दो युवक घायल हो गए।