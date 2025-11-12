मेरठ छावनी में सेना ने क्यों जारी किया ऑरेंज अलर्ट? कहीं भी किसी की हो सकती हैं जांच

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली में हुए बम धमाके को देखते हुए मेरठ छावनी में सेना ने सतर्कता बढ़ा दी है। सेना की ओर से सोमवार देर रात के बाद से ही आरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेना के खुफिया विभाग के साथ ही अन्य यूनिटों को भी अलर्ट पर रखा गया है। छावनी के भीतर व बाहर से आने-जाने वालों की जांच कभी भी किसी भी समय की जा सकती है। इसके लिए दिशा निर्देश सभी प्रमुख यूनिटों, खुफिया विभाग के साथ ही सेना पुलिस को भी जारी कर दिए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली के बम धमाके में लिप्त लोगों के तार खुलने लगे हैं। इसके साथ ही जांच का दायरा भी धीरे-धीरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ ही अन्य शहरों में बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा होने के नाते मेरठ छावनी में यह सतर्कता अधिक सक्रिय रखने को कहा गया है। पुलिस प्रशासन ने भी शहरभर में जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

विभिन्न रास्तों पर आने जाने वाले वाहनों की भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि उनकी नजर में कुछ भी संदेहात्मक दिखे तो उसकी सूचना सेना या पुलिस प्रशासन को जरूर दें। इस बाबत जिला पुलिस मुख्यालय और छावनी में पश्चिमी यूपीआई सब एरिया मुख्यालय ने भी आपस में संपर्क बना रखा है, जिससे जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सकें।

मेरठ छावनी के साथ ही शहर और आसपास के जिलों से पहले भी ऐसे लोग पकड़े गए हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकी घटनाओं से संबंध रहा है। इसके अलावा भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी करते हुए भी कई लोग इस क्षेत्र में पकड़े जा चुके हैं।