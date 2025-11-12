Language
    मेरठ छावनी में सेना ने क्यों जारी किया ऑरेंज अलर्ट? कहीं भी किसी की हो सकती हैं जांच

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    दिल्ली में बम धमाके के बाद मेरठ छावनी में सेना ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। खुफिया विभाग और पुलिस प्रशासन सतर्क हैं, और जाँच पड़ताल बढ़ा दी गई है। छावनी में आने-जाने वालों की जाँच की जा रही है। लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है। पहले भी इस क्षेत्र में आतंकी घटनाओं से जुड़े लोग पकड़े जा चुके हैं, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है।

    सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट अंबेडकर चौक के पास कचहरी गेट के बाहर युवक की चेकिंग करती पुलिस ---जागरण


    जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली में हुए बम धमाके को देखते हुए मेरठ छावनी में सेना ने सतर्कता बढ़ा दी है। सेना की ओर से सोमवार देर रात के बाद से ही आरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेना के खुफिया विभाग के साथ ही अन्य यूनिटों को भी अलर्ट पर रखा गया है। छावनी के भीतर व बाहर से आने-जाने वालों की जांच कभी भी किसी भी समय की जा सकती है। इसके लिए दिशा निर्देश सभी प्रमुख यूनिटों, खुफिया विभाग के साथ ही सेना पुलिस को भी जारी कर दिए गए हैं।

    दिल्ली के बम धमाके में लिप्त लोगों के तार खुलने लगे हैं। इसके साथ ही जांच का दायरा भी धीरे-धीरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ ही अन्य शहरों में बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा होने के नाते मेरठ छावनी में यह सतर्कता अधिक सक्रिय रखने को कहा गया है। पुलिस प्रशासन ने भी शहरभर में जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

    विभिन्न रास्तों पर आने जाने वाले वाहनों की भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि उनकी नजर में कुछ भी संदेहात्मक दिखे तो उसकी सूचना सेना या पुलिस प्रशासन को जरूर दें। इस बाबत जिला पुलिस मुख्यालय और छावनी में पश्चिमी यूपीआई सब एरिया मुख्यालय ने भी आपस में संपर्क बना रखा है, जिससे जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सकें।

    मेरठ छावनी के साथ ही शहर और आसपास के जिलों से पहले भी ऐसे लोग पकड़े गए हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकी घटनाओं से संबंध रहा है। इसके अलावा भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी करते हुए भी कई लोग इस क्षेत्र में पकड़े जा चुके हैं।

    दिल्ली के बेहद निकट स्थित छावनी का महत्व कई मायनों में अधिक है। मेरठ और आसपास के क्षेत्र को आतंकियों की ओर से शरण स्थल बनाए जाने की घटनाएं भी सामने आती रही है। इसीलिए इस क्षेत्र में अधिक सतर्कता बरती जा रही है। जिससे दिल्ली की घटना से जुड़े किसी भी व्यक्ति की पहचान की जा सके और पकड़ा जा सकें।