मेरठ में दर्दनाक हादसा: पतंग उड़ा रहे मासूम की छत से गिरकर मौत, मची चीख-पुकार
मेरठ में पतंग उड़ाते समय एक मासूम बच्चा छत से गिर गया। उसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना से पूरे परिवार में चीख-पुकार मच गई। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की शाहजहां कॉलोनी में अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहे बालक की गिरने से मौत हो गई। बालक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन ने रात में ही बालक के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया।
शाहजहां कॉलोनी निवासी इरशाद दूध की डेरी चलाता है। इरशाद के तीन बच्चे 16 वर्षीय शबरीन, 14 वर्षीय रिहान और 12 वर्षीय अयान है। सोमवार शाम करीब चार बजे अयान अपने मकान की छत पर बनी ममटी पर खड़े होकर पतंग उड़ा रहा था।
पतंग उड़ाने के दौरान अयान का संतुलन बिगड़ गया और वह मुमटी से छत पर गिर गया। छत पर गिरने से अयान के सिर में गंभीर चोट लगने से घायल हो गया। अयान के गिरने की आवाज सुनकर स्वजन दौड़कर छत पर पहुंचे और तत्काल लोकप्रिय अस्पताल में ले गए।
रात में उपचार के दौरान अयान ने दम तोड़ दिया। बेटे की मौत से मां शबीला व बहन शबरीन रो-रोकर बेसुध हो गई। आसपास की महिलाएं मां-बेटी को संभालने में लगी है। वहीं, घटना की जानकारी होने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची शव का पंचनामा भरकर स्वजन को सौंप दिया।
