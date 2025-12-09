खुद को डीपीआरओ बता बीएलओ को हड़काया, एसआइआर की डिटेल ली... पासवर्ड पूछा और बैंक खाता साफ
मेरठ के मवाना में एक बीएलओ साइबर ठगी का शिकार हुआ। धोखेबाज ने डीपीआरओ मेरठ बनकर वीडियो कॉल की और एसआईआर की जानकारी और आईडी प्राप्त की। इसके बाद, उसके ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। बीएलओ के साथ सोमवार को साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपित ने खुद को डीपीआरओ मेरठ बताते हुए वीडियो काल की और उससे एसआइआर की डिटेल लेते हुए कुछ उसकी आइडी ली। वहीं, कुछ देर बाद ही उसके बैंक एकाउंट से 53 हजार रुपये की नकदी साफ कर दी।
मवाना निवासी सोमपाल सिंह प्राथमिक विद्यालय खेड़ी मनिहार में शिक्षक हैं। वर्तमान में एसआइआर में बीएलओ के पद पर डयूटी लगी है। चार दिसंबर को उसके मोबाइल पर एक वीडियो काल आई और कहा कि तुम्हारा फोन क्यों नहीं मिल रहा है। खुद को डीपीआरओ मेरठ बताते हुए पहले उसे कार्य धीमी गति से करने और फार्म न भरने को लेकर हड़काया। उसके बाद उससे उसकी आइडी व पासवर्ड लिया। हालांकि वह शंकित था, लेकिन उसने उससे पूछा भी क्या वह फ्राड का शिकार तो नहीं हो रहा है।
आखिर दूसरी तरफ फोन से उसे फिर हड़काया गया और अगले दिन तहसील में होने वाली बैठक में मिलने की बात की। उसके कुछ देर बाद अचानक उसका फोन बंद हो गया और उसके बैंक अकाउंट से चार बार में 53 हजार रुपये की नकदी साफ कर दी। पैसे निकलने का कोई मैसेज भी नहीं आया। आखिर कई घंटे बाद जब पैसे निकलने का मैसेज आया तब उसे ठगी का पता चला। थाना प्रभारी निरीक्षक पूनम जादौन ने बताया कि उक्त मामले में तहरीर मिली है जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।