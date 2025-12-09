खुद को डीपीआरओ बता बीएलओ को हड़काया, एसआइआर की डिटेल ली... पासवर्ड पूछा और बैंक खाता साफ

जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। बीएलओ के साथ सोमवार को साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपित ने खुद को डीपीआरओ मेरठ बताते हुए वीडियो काल की और उससे एसआइआर की डिटेल लेते हुए कुछ उसकी आइडी ली। वहीं, कुछ देर बाद ही उसके बैंक एकाउंट से 53 हजार रुपये की नकदी साफ कर दी।

मवाना निवासी सोमपाल सिंह प्राथमिक विद्यालय खेड़ी मनिहार में शिक्षक हैं। वर्तमान में एसआइआर में बीएलओ के पद पर डयूटी लगी है। चार दिसंबर को उसके मोबाइल पर एक वीडियो काल आई और कहा कि तुम्हारा फोन क्यों नहीं मिल रहा है। खुद को डीपीआरओ मेरठ बताते हुए पहले उसे कार्य धीमी गति से करने और फार्म न भरने को लेकर हड़काया। उसके बाद उससे उसकी आइडी व पासवर्ड लिया। हालांकि वह शंकित था, लेकिन उसने उससे पूछा भी क्या वह फ्राड का शिकार तो नहीं हो रहा है।