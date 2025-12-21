Meerut News : भाजपा नेता अजय भराला के गनर हटाए, AK-47 से भी है इस मामले का कनेक्शन

जागरण संवाददाता, मेरठ। रोहटा रोड पर श्रीधाम अपार्टमेंट में भाजपा नेता अजय भराला की बिल्डर से अभद्रता करते हुए वीडियो प्रसारित हो गई थी। बिल्डर ने आरोप लगाया था कि अजय भराला सुरक्षा में लगाए गए सिपाही की एके-47 लेकर पीछे दौड़े है।

अजय भराला के विवादित होने के बाद पुलिस ने दोनों गनर हटा दिए। दोनों ही पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन में आमद करा दी है। साथ ही मामले की जांच कर रहे सीओ ने बताया कि दोनों पक्ष उनके आफिस पहुंचे थे। किसी भी पक्ष की तरफ से बयान दर्ज नहीं कराए गए। दोनों एक दूसरे के बयान देने का इंतजार कर रहे है।

दिल्ली रोड स्थित अल्पाइन हाइट्स निवासी बिल्डर सचिन राजवंशी ने बताया कि अपने हिस्सेदार अमित कंसल निवासी नंदन कालोनी के साथ मिलकर रोहटा रोड पर श्रीधाम अपार्टमेंट में 24 फ्लैट बनाने का टेंडर लिया था। अपार्टमेंट के स्वामी भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अजय भराला, दिनेश त्यागी, पुष्पेंद्र त्यागी और अशोक गौड़ हैं।

सचिन ने 10 लाख रुपये बयाना के तौर पर दिए थे। पांच सितंबर को जमीन पर भूमि पूजा कर काम शुरू किया। अब तक 10 लाख की रकम लगाई गई हैं, जिसमें एक जनरेटर, एक चौकीदार तथा कुछ सामान भी साइट पर पहुंचा दिया था। चार दिसंबर को अपार्टमेंट के सभी हिस्सेदारों के साथ श्रीधाम अपार्टमेंट स्थित परशुरामजी ट्रस्ट के आफिस में भाजपा नेता सुनील भराला की मौजूदगी में बैठक हुई।