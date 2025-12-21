Language
    Meerut News : भाजपा नेता अजय भराला के गनर हटाए, AK-47 से भी है इस मामले का कनेक्शन

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:07 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ में भाजपा नेता अजय भराला का वीडियो वायरल होने के बाद उनके दोनों गनर हटा दिए गए हैं। बिल्डर सचिन राजवंशी ने आरोप लगाया था कि अजय भरा ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मेरठ। रोहटा रोड पर श्रीधाम अपार्टमेंट में भाजपा नेता अजय भराला की बिल्डर से अभद्रता करते हुए वीडियो प्रसारित हो गई थी। बिल्डर ने आरोप लगाया था कि अजय भराला सुरक्षा में लगाए गए सिपाही की एके-47 लेकर पीछे दौड़े है।

    अजय भराला के विवादित होने के बाद पुलिस ने दोनों गनर हटा दिए। दोनों ही पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन में आमद करा दी है। साथ ही मामले की जांच कर रहे सीओ ने बताया कि दोनों पक्ष उनके आफिस पहुंचे थे। किसी भी पक्ष की तरफ से बयान दर्ज नहीं कराए गए। दोनों एक दूसरे के बयान देने का इंतजार कर रहे है।

    दिल्ली रोड स्थित अल्पाइन हाइट्स निवासी बिल्डर सचिन राजवंशी ने बताया कि अपने हिस्सेदार अमित कंसल निवासी नंदन कालोनी के साथ मिलकर रोहटा रोड पर श्रीधाम अपार्टमेंट में 24 फ्लैट बनाने का टेंडर लिया था। अपार्टमेंट के स्वामी भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अजय भराला, दिनेश त्यागी, पुष्पेंद्र त्यागी और अशोक गौड़ हैं।

    सचिन ने 10 लाख रुपये बयाना के तौर पर दिए थे। पांच सितंबर को जमीन पर भूमि पूजा कर काम शुरू किया। अब तक 10 लाख की रकम लगाई गई हैं, जिसमें एक जनरेटर, एक चौकीदार तथा कुछ सामान भी साइट पर पहुंचा दिया था। चार दिसंबर को अपार्टमेंट के सभी हिस्सेदारों के साथ श्रीधाम अपार्टमेंट स्थित परशुरामजी ट्रस्ट के आफिस में भाजपा नेता सुनील भराला की मौजूदगी में बैठक हुई।

    तय किया कि अपार्टमेंट में 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी अजय को दी जाएगी। उसके बाद अजय ने उक्त अपार्टमेंट का टेंडर अपने साले विष्णु को दे दिया। 16 दिसंबर को सचिन अपने साथी अमित कंसल के साथ श्रीधाम अपार्टमेंट पहुंचे। वहां पर बिल्डर ने अपनी रकम की मांग की।

    आरोप है कि अजय ने पुष्पेंद्र के साथ मिलकर गाली-गलौज की। अजय अपने सुरक्षा गार्ड की एके-47 राइफल छीनकर उसके पीछे भी दौड़े। प्रतिसार निरीक्षक हरपाल सिंह ने बताया कि अजय भराला को दिए गए दोनों गनर को वापस बुला लिया गया है। दोनों ने पुलिस लाइन में आमद भी करा दी है।