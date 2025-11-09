मेरठ के जुर्रानपुर फाटक पर दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से युवक की मौत

जागरण संवाददाता, मेरठ। जुर्रानपुर फाटक के पास कार की टक्कर से घायल बाइक सवार युवक ने शनिवार रात में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक युवक के स्वजन का पता लगाकर उन्हें घटना की जानकारी दी। रोते-बिलखते स्वजन अस्पताल पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने शव को मर्चरी भेज दिया। वहीं, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कार की तलाश शुरू कर दी।

लोहियानगर थाना क्षेत्र के फतेहउल्लापुर निवासी 18 वर्षीय सरताज पुत्र जुम्मन परतापुर स्थित भल्ला स्पोर्ट्स कंपनी में नौकरी करता था। प्रतिदिन की तरह शनिवार सुबह 9:30 बजे सरताज अपने काम पर जाने के लिए बाइक से निकला था। सरताज के बड़े भाई इंतजार ने बताया कि जब वह जुर्रानपुर फाटक के पास सामने से आई तेज रफ्तार ने जोरदार टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस के अनुसार सरताज ने हेलमेट लगा रखा था। हादसे के दौरान सरताज का मोबाइल बंद हो गया था। पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायल सरताज को एमसीसी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने रात करीब 10 बजे सरताज के मोबाइल का लाक खुलवाकर उसके स्वजन को घटना की जानकारी दी।

स्वजन रोते-बिलखते अस्पताल पहुंचे और बेटे की हालत गंभीर देखते हुए उसे दूसरे अस्पताल ले जाने लगे। इसी दौरान सरताज ने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी योगेश चंद्र गौतम का कहना है कि शव को मर्चरी भेज दिया है। अभी तक इस संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है।