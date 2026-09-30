मेरठ के भैंसाली बस अड्डे को दो हिस्सों में बांटने की तरफ बढ़े कदम, भूड़बराल बस अड्डे की जमीन NCRTC के हुई नाम

जागरण संवाददाता, मेरठ। रोडवेज के भैंसाली बस अड्डे को शहर के बाहर स्थानांतरित करने का सपना अब साकार होने वाला है। इसी के साथ शहर में विभिन्न राज्यों की बसों के आवागमन के कारण लगने वाले जाम की समस्या का भी समाधान हो जाएगा।

नमो भारत ट्रेन के शताब्दीनगर स्टेशन से सटी जमीन में भूड़बराल बस अड्डा बनाया जाएगा। इस जमीन का अधिग्रहण करके जिला प्रशासन ने उसे एनसीआरटीसी के नाम दर्ज भी कर दिया है। एनसीआरटीसी का दावा है कि बस अड्डों के निर्माण का टेंडर भी कर लिया गया है।

भूड़बराल बस अड्डा नवंबर 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। भूड़बराल बस अड्डे की जमीन को भी जिला प्रशासन जल्द एनसीआरटीसी को सौंपने का दावा कर रहा है। शहर को जाममुक्त करने के लिए दिल्ली रोड स्थित भैंसाली बस अड्डे को दो हिस्सों में बांटकर शहर के बाहर भूडबराल और मोदीपुरम में स्थानांतरित किया जा रहा है। यहां रोजाना चार सौ से ज्यादा बसें विभिन्न राज्यों और अन्य जनपदों से आती हैं। एनसीआरटीसी दोनों स्थानों पर नए बस अड्डों का निर्माण कराकर रोडवेज को देगा।