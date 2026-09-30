नमो भारत के 'ट्रिप पास' का क्या है लाभ? दैनिक यात्री बोले इसकी जगह हमें चाहिए 'मासिक पास' 

जागरण संवाददाता, मेरठ। नमो भारत के दैनिक यात्रियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने ट्रिप पास की सुविधा शुरू की है। इस पास का मुख्य लाभ यह है कि नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी कार्ड) को दो हजार रुपये से अधिक रिचार्ज कराया जा सकेगा।

साथ ही इसका खास उपयोग किसी खास निर्धारित स्टेशन तक की यात्रा के लिए किया जाएगा। दैनिक यात्रियों ने इस सुविधा को मामूली बताते हुए मासिक पास की मांग की है। उनकी लंबे समय से मांग है कि उनके लिए मासिक पास की सुविधा शुरू की जाए। मासिक पास ऐसी सुविधा होती है जिसमें चार या उससे अधिक यात्रा निश्शुल्क करने का अवसर मिलता है। ट्रिप पास का मतलब है अपनी जरूरत के अनुसार ट्रिप खरीदना।