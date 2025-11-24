बंगाली कारीगर ने रचा था 28 लाख का सोना लूट का ड्रामा... यूं हुआ मामले का राजफाश
मेरठ में एक बंगाली कारीगर ने 28 लाख रुपये के सोने की लूट का झूठा नाटक किया। उसने पुलिस को बताया कि बाइक सवार बदमाशों ने उसे बेहोश करके सोना लूट लिया। लेकिन, सीसीटीवी फुटेज से उसकी पोल खुल गई। कारीगर ने कर्ज के दबाव में यह कहानी रची थी और सोना अपने साथी कारीगर को दे दिया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। कर्जदार बंगाली कारीगर पर उधारी देने का दबाव बना तो उसने लूट की कहानी रच दी। रविवार शाम कारीगर ने एक सर्राफ से 28 लाख के 220 ग्राम सोने के जेवर लिए। रात में उसने स्वजन, सर्राफ को सूचना दी कि बाइक सवार दो बदमाशों ने पता पूछने के बहाने उसे रुमाल सुंघाया और जेवरात लूट लिए। उसे दिल्ली रोड पर फेंककर बदमाश फरार हो गए।
सोना लूट की सूचना से सराफा कारोबारी व पुलिस में हड़कंप मच गया। उन्होंने थाने पहुंचकर लूट की तहरीर दी। पुलिस ने रविवार से सोमवार रात तक जांच पड़ताल की। सौ से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें पता चला कि कारीगर से लूट हुई ही नहीं। कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि सोना उसने एक साथी कारीगर को दिया है। पुलिस अब साथी कारीगर की तलाश कर रही है। लूट की झूठी कहानी रचने वाले कारीगर को हिरासत में ले लिया गया है।
कोतवाली के ठठेरवाड़ा निवासी बंगाली कारीगर नव कुमार रविवार रात दिल्ली रोड पर जगदीश मंडप के पास बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। उसने बताया था कि रविवार रात आठ बजे उसने लालटू भाई ज्वैलर्स से पोलिस करने को सोने 220 ग्राम जेवरात लिए। वह घर आ रहा था। इसी दौरान सराफा बाजार से ठठेरवाड़ा जाने वाले मार्ग पर विनायक मंदिर के पास हेलमेट लगाए दो बाइक सवार बदमाशों ने उसे पता पूछने को रोका। इसी दौरान उन्होंने रूमाल सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया। आंख खुली तो वह दिल्ली रोड पर बेहोश पड़ा था।
जेब से 28 लाख रुपये के जेवरात गायब थे। नवकुमार की सूचना से कोतवाली व टीपीनगर थाना पुलिस में हड़कंप मच गया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह व सीओ कोतवाली अंतरिक्ष जैन मौके पर पहुंचे तथा जांच शुरू की।एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में ही मामला संदिग्ध लग रहा था। नवकुमार की मानसिक स्थिति व बातचीत से शक हो रहा था।
उन्होंने नवकुमार के बताए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। इसमें बाइक सवार बदमाश आते जाते नहीं दिखाई दिए। ठठेरवाड़ा से दिल्ली रोड जगदीश मंडप तक भी बाइक सवार बदमाश नहीं दिखाई दिए। नवकुमार यहां खुद ही पैदल ही टहलता आता दिखाई दिया।एसपी सिटी ने बताया कि इसके बाद नवकुमार से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने लूट की कहानी को फर्जी बताया। कहा, उस पर काफी कर्ज हो गया था। उसे लौटाने का दबाव उस पर था। इसी कारण उसने लूट की फर्जी कहानी रच दी।
नवकुमार ने बताया कि उसने लालटू भाई से लिए सोने के जेवरात अपने एक साथी कारीगर को दिए है। एसपी सिटी ने बताया कि अब नवकुमार के साथी की तलाश की जा रही है। जल्द ही सोने के जेवरात उससे बरामद कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नवकुमार को हिरासत में ले लिया गया है। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
