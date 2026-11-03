मेरठ में दीपावली के बाद चमकेगा बेगमपुल चौराहा, नौ करोड़ से बनेगा भव्य भारत माता चौक

जागरण संवाददाता, मेरठ। बेगमपुल चौराहे को भारत माता चौक के रूप में संवारने की मांग अब जल्द ही हकीकत में बदलने जा रही है। लंबे समय से चली आ रही इस बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने की दिशा में नगर निगम ने निर्णायक कदम बढ़ा दिए हैं। सुंदरीकरण और निर्माण कार्यों के लिए तीसरी बार निकाली गई टेंडर प्रक्रिया की तकनीकी बिड खुल चुकी है, जिसमें एक कंपनी ने अपनी दावेदारी पेश की है।

वर्तमान में फाइनेंशियल बिड का मूल्यांकन तेजी से चल रहा है। निगम अधिकारियों का दावा है कि आगामी एक सप्ताह के भीतर टेंडर की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा तो दीपावली के तुरंत बाद बेगमपुल चौराहे पर भव्य सुंदरीकरण का काम धरातल पर उतर जाएगा। इस बदलाव से न केवल चौराहे का स्वरूप निखरेगा, बल्कि यह शहर की एक नई और गौरवशाली पहचान भी बनेगा।

नगर निगम की बोर्ड बैठक में नामकरण बेगमपुल चौराहे का नामकरण (भारत माता चौक) नगर निगम की बोर्ड बैठक में पहले ही किया जा चुका है। निगम ने सुंदरीकरण कार्य के लिए करीब नौ करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की है।

अधिशासी अभियंता शिरीष सिंह ने बताया कि सप्ताह भर में कंपनी को चयनित कर कार्य शुरू कराया जाना प्रस्तावित है। इसकी ड्राइंग तैयार हो चुकी है। बेगमपुल चौराहे मेरठ का मुख्य बाजार आबूलेन, पीएल शर्मा रोड और बेगमपुल बाजार जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कचहरी के लिए इससे एक सड़क जाती है।

यह शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा है। नमो भारत मेट्रो स्टेशन बनने के बाद से यहां यात्रियों की भीड़ भी बढ़ गई है। वर्तमान में चौराहे जैसी आदर्श स्थिति नहीं है। ट्रैफिक पुलिस को जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाकर चौराहे से यातायात का संचालन करना पड़ता है।