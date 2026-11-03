मेरठ में जमानत पर छूटे बदमाश ने युवक पर की फायरिंग, 8 साल पहले बहन से मांगी थी 5 लाख रुपये की रंगदारी 

जागरण संवाददाता, मेरठ। जेल से जमानत पर आए बदमाश ने गली में टहल रहे युवक पर फायरिंग कर दी। युवक ने पड़ोसी के घर में घुसकर अपनी जान बचाई। आरोप है कि बदमाश ने आठ वर्ष पहले पीड़ित की बहन से पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। इस मामले में समझौते के लिए दबाव बनाने को बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया।

लिसाड़ी गेट के इत्तेफाक नगर निवासी भूरा ने बताया कि आठ वर्ष पहले शादाब ने उसकी बहन से पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। इस मामले में शादाब पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज हुआ था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मुकदमा अब न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। एक महीने पहले शादाब गांजे की तस्करी में जेल चला गया था।

12 दिन पहले ही वह जेल से जमानत पर आया है। भूरा ने बताया कि सोमवार रात 11 बजे वह अपनी गली में टहल रहा था। इसी दौरान शादाब अपने दो साथियाें के साथ बाइक पर आया और उस पर फायरिंग कर दी।

किसी तरह उसने पड़ोसी के घर में घुसकर जान बचाई। फायरिंग की सूचना मिलते ही सीओ कोतवाली संग्राम सिंह पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ का कहना है कि बदमाशों की तलाश में पुलिस टीम लगी है। जल्द ही उन्हें गिफ्तार किया जाएगा।

गाली-गलौज के विरोध पर दो पक्षों में मारपीट, पथराव मेरठ : लिसाड़ी गेट के इत्तेफाक नगर निवासी साबिर के पुत्र अल्लू ने पड़ोसी मन्नू के साथ गाली-गलौज कर दी। मन्नू ने विरोध किया तो आरोपित ने मारपीट कर दी। मारपीट होते देख दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और जमकर मारपीट व पथराव हुआ।