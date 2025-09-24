यूपी के इस जिले में 7 मीटर चौड़ी बनाई जा रही सड़क, जनता बोली- इतनी चौड़ाई से काम नहीं चलेगा, 14 मीटर चाहिए

मेरठ में बागपत रोड-रेलवे रोड संपर्क मार्ग को लेकर विवाद है। संपर्क मार्ग जन आंदोलन समिति सात मीटर चौड़े रास्ते का विरोध कर रही है उनका कहना है कि 14 मीटर चौड़ा मार्ग होना चाहिए। समिति 30 सितंबर को आंदोलन करेगी और लोगों से समर्थन मांग रही है। उनका यह भी आरोप है कि प्रशासन अवैध अस्पताल को बचा रहा है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। बागपत रोड-रेलवे रोड संपर्क मार्ग को बागपत रोड से जोड़ने के लिए सात मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है जो कि संपर्क मार्ग जन आंदोलन समिति और क्षेत्र की जनता को स्वीकार नहीं है। आरोप लगाया कि यह क्षेत्र की जनता को गुमराह करके आंदोलन को टालने का प्रयास है। प्रशासन अवैध रूप से बनाए गए अस्पताल पर कार्रवाई न करके उसे बचा रहा है।

संपर्क मार्ग जन आंदोलन समिति ने संपर्क मार्ग को शुरू कराने के लिए 30 सितंबर को आंदोलन करने की घोषणा कर रखी है। इसल आंदोलन के लिए समिति के सदस्य रोजाना विभिन्न कालोनियों में पहुंचकर संपर्क कर रहे हैं तथा लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं।

समिति सदस्यों को संपर्क मार्ग के मुद्दे पर समर्थन भी मिल रहा है। समिति सदस्यों ने बुधवार को बसंत कुंज, कालिंदी और संत विहार कालोनी में संपर्क किया। इस दौरान बसंत कुंज स्थित शिव मंदिर में बैठक करके लोगों से अपील की।

बैठक के दौरान कालोनी वासियों ने संपर्क मार्ग के निर्माण में विलंब पर रोष जताया। बैठक में दो टूक कहा गया कि संपर्क मार्ग को बागपत रोड से जोड़ने के लिए 14 मीटर चौड़े मार्ग का प्राविधान है। सात मीटर चौड़ाई से काम नहीं चलने वाला है।

यह अधिकारियों द्वारा जनता को गुमराह करने का प्रयास है। जिसे संपर्क मार्ग जन आंदोलन समिति स्वीकार नहीं करेगी। इस दौरान सवाल उठाया गया कि अस्पताल का अधिकांश हिस्सा सेना की जमीन में बना है। उसे क्यों नहीं चटाया जा रहा है।