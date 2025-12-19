मेरठ में खेत से घर जा रहे युवक पर जानलेवा हमला, चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर थाना क्षेत्र के गांव घाट में खेत से घर जा रहे एक युवक पर चार लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने घायल की तहरीर पर चारों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। घाट गांव निवासी विवेक कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि चार दिन पहले वह अपने खेत से घर आ रहा था।

जब वह गांव में पहुंचा तो गांव निवासी सुनील, रविंद्र, सोनू व रवि अपने घर के बाहर बैठे थे और उसे देखते ही गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उक्त चारों ने उसके साथ मारपीट करते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में विवेक गंभीर रूप से घायल हो गया था। थाना प्रभारी अजय मिश्रा का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।