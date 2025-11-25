Language
    यूपी को दिल्ली से कनेक्ट करने वाली सड़क पर यातायात पुलिस ने चलाया अतिक्रमण अभियान, दुकानदारों को दी चेतावनी

    By Lokesh Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:54 PM (IST)

    मेरठ में यातायात पुलिस ने दिल्ली रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एसपी यातायात राघवेन्द्र मिश्र के नेतृत्व में सड़क किनारे खड़े वाहन और ठेले हटाए गए। दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण करने पर रिपोर्ट दर्ज कराने की चेतावनी दी गई। साईं मंदिर के सामने खड़ी बसों का चालान किया गया और केसरगंज में सड़क पर पड़े मलबे को हटाने के निर्देश दिए गए। एसपी यातायात ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। यातायात पुलिस ने सोमवार को दिल्ली रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एसपी यातायात राघवेन्द्र मिश्र की अगुवाई में चले अभियान के दौरान महताब सिनेमा से फुटबाल चौराहे तक सड़क किनारे खड़े वाहन, ठेले, ठेलियां व व अन्य सामान को हटवाया गया। इस दौरान एसपी यातायात ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि वह फिर से अतिक्रमण किया गया तो उनके खिलाफ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

    सोमवार दोपहर शुरू किए अभियान में यातायात पुलिस ने दिल्ली रोड के दांये व बांये मार्ग पर नाली से आगे रखे सामान को हटवाया। जिन दुकान दारों ने यह सामान रखा था, उनकी सूची बनाकर वीडियोग्राफी कराई गई। सड़कों पर खड़े ट्रक व वाहनों के चालान किए गए। जिन दुकानों के सामने वाहनों की संख्या ज्यादा थी उन्हें चेतावनी दी कि वह सफेद पट्टी तक ही वाहनों को खड़ा कराए। अन्य वाहनों को यहां से खुद हटवा दें। एसपी यातायात ने बताया कि 45 से ज्यादा सड़कों के किनारे खड़े वाहनों के चालान किए गए। एसपी यातायात ने बताया कि दिल्ली रोड पर सफर सुगम करने को अभियान जारी रहेगा।

    सांई मंदिर के सामने खड़ी दो बसों का चालान
    यातायात पुलिस ने सोमवार को सांई मंदिर के सामने खड़ी दो प्राइवेट बसों का चालान किया। इन दोनों बसों को मवाना स्टैंड से सहारनपुर के लिए जाना था लेकिन यह सांई मंदिर के सामने खड़ी होकर सवारी भर रही थी। एसपी यातायात ने दोनों बसों के कागजात की जांच की। कागाजात सही मिले। बस को मवाना स्टैंड के बजाय बेगमपुल से संचालित करने पर उनका चालान किया गया। बस चालकों को चेतावनी दी गई कि यदि फिर बस यहा सवारी भरते या खड़ी मिली तो उन्हें सीज किया जाएगा।

    बेगमपुल कचहरी नाला पटरी पर खड़े वाहनों के भी किए चालान
    बेगमपुल से कचहरी जाने वाले मार्ग पर भी यातायात पुलिस ने वाहनों के चालान किए। इस दौरान नाला पटरी पर बनाई गई पार्किंग ठेकेदार से रोड पर बाइक खड़ी करने पर आपत्ति जताई। ठेकेदार ने बताया कि नाले के अलावा पटरी के एक हिस्से पर भी उसे वाहन खड़ा करने की अनुमति नगर निगम ने दी है। एसपी यातायात ने निगम अधिकारियों से सड़क के एक हिस्से पर अनुमति देने नाराजगी जताई। इस बारे में नगरायुक्त को पत्र भेजकर पार्किंग नियमावली की जानकारी मांगी गई है।

    केसरगंज के पास खोदी सड़क का मलबा हटाने को नगरायुक्त को भेजा पत्र
    अभियान के दौरान केसरगंज के पास सड़क पर नाला खोदाई के बाद निकली मिट्टी व मलबे से रास्ता तंग हो गया था। इससे आवागमन प्रभावित हो रहा था। एसपी यातायात ने काम कर रहे ठेकेदार को बुलाया। उससे यहां पूछा कि खोदाई के बाद मिट्टी सड़क पर क्यों डाली जा रही है।

    इस मिट्टी को तत्काल हटाया जाना चाहिए। इस दौरान दुकानदारों ने बताया कि कई दिन से मिट्टी यहां पड़ी है। इस पर एसपी यातायात ने खोदाई व सड़क पर डाली गई मिट्टी का फोटो खींचकर नगरायुक्त व एसएसपी को भेजा। बताया गया कि पहले से ही केसरगंज मार्ग बेहद संकरा है। मिट्टी डलने से यहां दिक्कत हो रही है।

    दिल्ली रोड पर फिर से अतिक्रमण शुरू होने की सूचना पर सोमवार को अभियान चलाया गया। इस दौरान महताब सिनेमा से लेकर फुटबाल चौराहे तक अभियान चलाया गया। सड़क पर खड़े वाहनों का चालान किया गया। अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई। बताया गया कि अब उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। अभियान जारी रहेगा। -राघवेन्द्र मिश्र, एसपी यातायात