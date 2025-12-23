मेरठ में SDM के स्टेनो पर लगा शपथ-पत्र गुम करने का आरोप, ग्रामीणों ने किया हंगामा, अटग गया अग्निवीर भर्ती का प्रोसेस

जागरण संवाददाता, सरधना। थाना क्षेत्र के पिठलोकर निवासी युवक ने एसडीएम के स्टेनो पर शपथ पत्र गुम करने का आरोप लगाया। जिसके बाद जानकारी पर अन्य ग्रामीण एसडीएम आवास पर पहुंचे और हंगामा किया। लेकिन समस्या का निस्तारण नहीं होने पर चले गए।

पिठलोकर निवासी अरमान पुत्र जब्बार का अग्निवीर भर्ती में चयन हो गया है। अरमान ने बताया कि शपथ पत्र पर एसडीएम उदित नारायण सेंगर के हस्ताक्षर करवाने थे। जिसके चलते वह तहसील में मंगलवार को पहुंचा था। क्योंकि बुधवार को मेरठ कैंट में रिपोर्टिंग करनी है। आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने एसडीएम के स्टेनो को शपथ पत्र दिया था।

कैसे गुम हुआ शपथ पत्र? जब शपथ पत्र एसडीएम से हस्ताक्षर होकर आ गए। लेकिन उनमें उसका शपथ पत्र नहीं मिला। शपथ पत्र के गुम होने की बात पता चली। जिसके बाद लोगों ने एसडीएम आवास के सामने हंगामा किया। किंतु संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अरमान ने बताया कि नए सिरे से शपथ पत्र बनवाएगा अब उसे 26 दिसंबर को शपथ पत्र जमा करना है।



जांच के बाद ही किए जा रहे हस्ताक्षर: एसडीएम