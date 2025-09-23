Language
    Executive Engineer Salary: ...तो इतनी है यूपी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सैलरी, 1.24 करोड़ खर्च करने पर फंस गए

    By sushil kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:27 PM (IST)

    अलीगढ़ में विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता संजय शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ। जांच में पता चला कि उन्होंने वेतन से 30 लाख रुपये अधिक खर्च किए। विभाग की जांच में संतोषजनक जवाब न देने पर सतर्कता विभाग मेरठ ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पहले यह जांच आगरा विजीलेंस यूनिट ने की थी।

    अधिशासी अभियंता संजय शर्मा की आय 93 लाख और खर्च कर दिए 1.24 करोड़

    जागरण संवाददाता, मेरठ। अलीगढ़ में विद्युत वितरण खंड तृतीय के अधिशासी अभियंता संजय शर्मा के खिलाफ विजीलेंस थाने में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ है। जांच में सामने आया कि विभाग में चेक अवधी के दौरान संजय शर्मा ने 93 लाख रुपये वेतन लिया है, जबकि वह 1.24 करोड़ की रकम खर्च कर चुके है। यानि आय से 30 लाख अधिक खर्च किए गए। जांच में संजय शर्मा कोई संतोष जनक जवाब नहीं दे पाए।

    मुजफ्फरनगर के नई मंडी निवासी संजय शर्मा पुत्र प्रेमदत्त शर्मा की तैनाती अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, तृत्तीय अलीगढ़ पर थी। जांच में सामने आया कि लोक सेवक के रूप में कार्यरत रहते हुए चेक अवधि में अपनी आय के समस्त वैध स्रोतों से कुल 9344908.00 कमाई की है, जबकि 12412027.00 रुपये खर्च कर दिए। यानि उनकी कमाई से 3067119.00 का अधिक खर्च किया गया है।

    विभाग की तरफ से की गई जांच में संजय शर्मा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में उन्हें आय से अधिक संपत्ति का दोषी मानते हुए विजीलेंस सेक्टर मेरठ के प्रभारी रणवीर सिंह की तरफ से संजय शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई। बता दें कि पहले यह जांच आगरा विजीलेंस यूनिट ने की थी।