यूपी के इस शहर की हवा सबसे प्रदूषित, सांस लेना भी मुश्किल; 'बेहद खराब' स्तर पर वायु गुणवत्ता 

जागरण संवाददाता, मेरठ। दीपावली पर पटाखों के प्रदूषण से शहर की वायु गुणवत्ता लगातार बदतर बनी है। गुरुवार को मेरठ प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। गाजियाबाद, नोएडा जैसे शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति सुधरी है लेकिन मेरठ में यह बेहद खराब स्तर पर है।

गुरुवार शाम चार बजे जयभीम नगर में एक्यूआइ 330 और पल्लवपुरम में 326 आंका गया। पल्लवपुरम और जयभीम नगर में तो स्थिति गंभीर बनी है। यहां गुरुवार दोपहर को पीएम 2.5 की मात्रा 410 से 442 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। ऐसी हवा में सांस लेना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है।