यूपी का चौथा सबसे प्रदूषित शहर बना मेरठ, AQI इतना ज्यादा कि घर से बाहर निकलना बेहद खतरनाक!
मेरठ में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हो गई है, जिससे यह प्रदेश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। रात में पल्लवपुरम और जयभीम नगर में पीएम 2.5 का स्तर 380 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में स्माग छाए रहने की आशंका है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खराब हो गई है। शनिवार को मेरठ प्रदेश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर रहा। रात में हवा की गुणवत्ता और गिर गई।
पल्लवपुरम और जयभीम नगर में शनिवार को रात नौ बजे से देर रात 12 बजे तक पीएम 2.5 का स्तर 380 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया। वहीं शनिवार को न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की गई।
अधिकतम तापमान 28.7 और न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाले दिनों में स्माग या कोहरा छाए रहने की आशंका है।
- दिल्ली 361
- नोएडा 354
- गाजियाबाद 339
- ग्रेटर नोएडा 336
- मेरठ 318
- बुलंदशहर 307
