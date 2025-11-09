यूपी का चौथा सबसे प्रदूषित शहर बना मेरठ, AQI इतना ज्यादा कि घर से बाहर निकलना बेहद खतरनाक!

जागरण संवाददाता, मेरठ। हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खराब हो गई है। शनिवार को मेरठ प्रदेश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर रहा। रात में हवा की गुणवत्ता और गिर गई।

पल्लवपुरम और जयभीम नगर में शनिवार को रात नौ बजे से देर रात 12 बजे तक पीएम 2.5 का स्तर 380 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया। वहीं शनिवार को न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की गई।