कंप्यूटर सेंटर की आड़ में चल रहा था स्पा सेंटर, स्पा सेंटर में कराई जा रही थी जिस्मफरोशी... एड एजेंसी मालिक गिरफ्तार 

जागरण संवाददाता, मेरठ। नौचंदी थाना क्षेत्र के लोकप्रिय अस्पताल के पास बिल्डिंग में जिस्मफरोशी करने वाले विकास त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विकास त्यागी की गिरफ्तारी एएसपी अंतरिक्ष जैन ने की। नौचंदी में दर्ज मुकदमे की विवेचना एएसपी अंतरिक्ष जैन कर रहे थे। विकास त्यागी पर आरोप था कि अपनी ही बिल्डिंग में जिस्मफरोशी कर रहे थे।

जागृति विहार के रहने वाले विकास त्यागी ने गढ़ रोड स्थित सम्राट शापिंग माल के अंदर प्रथम और तीसरा फ्लोर खरीद रखा है। प्रथम फ्लोर को फिरोजपुर पंजाब के राजवीर को एक साल से किराये पर दिया हुआ हैं, जबकि तीसरे फ्लोर पर अपनी पाइनो कुलर्स एडवटाइजिंग एजेंसी का आफिस बना रखा है।