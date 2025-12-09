Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कंप्यूटर सेंटर की आड़ में चल रहा था स्पा सेंटर, स्पा सेंटर में कराई जा रही थी जिस्मफरोशी... एड एजेंसी मालिक गिरफ्तार 

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:29 PM (IST)

    मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में पुलिस ने जिस्मफरोशी करने में मामले में विकास त्यागी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि एएसपी अंतरिक्ष जैन ने बताया कि विकास ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में पुलिस ने जिस्मफरोशी करने में मामले में आरोपित विकास त्यागी को गिरफ्तार किया। (प्रतीकात्मक फोटो) 

    जागरण संवाददाता, मेरठ। नौचंदी थाना क्षेत्र के लोकप्रिय अस्पताल के पास बिल्डिंग में जिस्मफरोशी करने वाले विकास त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विकास त्यागी की गिरफ्तारी एएसपी अंतरिक्ष जैन ने की। नौचंदी में दर्ज मुकदमे की विवेचना एएसपी अंतरिक्ष जैन कर रहे थे। विकास त्यागी पर आरोप था कि अपनी ही बिल्डिंग में जिस्मफरोशी कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जागृति विहार के रहने वाले विकास त्यागी ने गढ़ रोड स्थित सम्राट शापिंग माल के अंदर प्रथम और तीसरा फ्लोर खरीद रखा है। प्रथम फ्लोर को फिरोजपुर पंजाब के राजवीर को एक साल से किराये पर दिया हुआ हैं, जबकि तीसरे फ्लोर पर अपनी पाइनो कुलर्स एडवटाइजिंग एजेंसी का आफिस बना रखा है।

    सीओ अभिषेक तिवारी ने बताया कि राजवीर ने प्रथम फ्लोर पर अफ्फैबले कंप्यूटर सेंटर खोल रखा हैं। कंप्यूटर सेंटर की आड में स्पा सेंटर चला रखा था। उक्त स्पा सेंटर में लड़कियों से जिस्मफरोशी कराई जा रही थी। एएसपी अंतरिक्ष यान ने बताया कि आरोपित विकास त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है जल्दी से कोर्ट में पेश किया जाएगा।