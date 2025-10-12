मेरठ में चिता से शव के अंग निकालने वाले दो तांत्रिक गिरफ्तार, सामने आई डरा देने वाली सच्चाई
मेरठ के अजराड़ा गांव में, श्मशान घाट पर जलती चिता से शव के अंग निकालकर तांत्रिक क्रिया करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। ग्रामीणों ने तांत्रिक बलजीत और उसके सहयोगी इमरान को रंगे हाथों पकड़ा, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। गांव अजराड़ा में शुक्रवार रात श्मशान में जलती चिता से शव के अधजले अंग निकालकर तंत्र क्रिया करने के आरोप में पकड़े गए दोनों आरोपितों का पुलिस ने शनिवार को चालान कर दिया।
अजराड़ा निवासी गजेंद्र पुत्र बीरपाल की दिल्ली में हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद उसका शव गांव पहुंचा तो गांव के श्मशान देर रात उसके शव को मुखाग्नि देने के बाद स्वजन और गांव वाले वापस आ गए। कुछ देर बाद जंगल गए कुछ लोगों ने चिता से तीन लोगों को शव के अंग निकालते देखा तो ग्रामीणों को सूचना दी।
आरोप है कि ग्रामीण वहां पहुंचे तो देखा तो तांत्रिक बलजीत पुत्र हरिकिशन तथा उसके दो सहयोगी इमरान और शौकीन चिता से अधजले अंग निल रहे थे और चिता की अग्नि में एक बर्तन रखकर उसमें चावल पका रहे थे। ग्रामीणों ने तांत्रिक बलजीत और इमरान को पकड़ लिया, जबकि शौकीन मौके से फरार हो गया।
गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों को पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने ग्रामीणों की तहरीर पर तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पकड़े गए बलजीत और इमरान को शनिवार को जेल भेज दिया। एसओ मुंडाली राम गोपाल सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है, जबकि फरार आरोपित शौकीन की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
