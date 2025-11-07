मेरठ में ईव्ज चौराहे पर ATM में पिस्टल के दम पर तीन हजार रुपये लूटे, पैसे लेकर युवक फरार

जागरण संवाददाता, मेरठ। ईव्ज चौराहे पर केनरा बैंक के एटीएम में रुपया जमा करने आए एक अकाउंटेंट से एक युवक ने पिस्टल के दम पर तीन हजार रुपये लूट लिए। अकाउंटेंट यहां 70 हजार रुपये लेकर आया था। 67 हजार रुपया वह जमा कर चुका था। सूचना पर सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जांच की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की पहचान का प्रयास कर रही है।

लालकुर्ती निवासी मोहसिन की गोविंद प्लाजा में एमआइ कोल्ड ड्रिंक के नाम से दुकान है। उसके यहां सोतीगंज निवासी जावेद खान अकाउंटेंट है। बताया गया कि रात 11 बजे जावेद 70 हजार रुपया लेकर उसे एटीएम में जमा करने ईव्ज चौराहे स्थित केनरा बैंक के एटीएम आया था। उसने एटीएम में 67 हजार रुपया जमा कर दिया।

तीन हजार रुपये वह जमा करने का प्रयास कर रहा था। बताया गया कि इसी दौरान एक युवक एटीएम में घुसा। उसने पिस्टल लगाकर जावेद को गोली मारने की धमकी दी और तीन हजार रुपये लूटकर फरार हो गया। जावेद ने थाना सिविल लाइंस पुलिस को सूचना दी।पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। एटीएम व आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक की।