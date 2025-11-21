Meerut Accident: तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, मेरठ। मवाना रोड पर सड़क पर जा रहे एक युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसकी मौत हो गई। आरोपित चालक कार लेकर फरार हो गया। पुलिस ने शव मर्चरी भेज दिया।

देर शाम पीएम के बाद शव स्वजन को सौँप दिया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपित चालक और कार की पहचान करने का प्रयास कर रही है। लालकुर्ती के कसेरूखेड़ा निवासी सुमित ने बताया कि उसका अविवाहित भाई नरेंद्र मजदूरी करता था। सोमवार सुबह नरेंद्र गंगानगर में मजदूरी के बाद घर आया।

दोपहर में नरेन्द्र खाना खाने के बाद सड़क पर जा रहा था। बक्सर चौराहे के पास पीछे से अचानक तेज रफ्तार कार आई और नरेंद्र को पीछे से टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर लगने से नरेंद्र हवा में उछलकर सड़क पर गिरा और बेहोश हो गया। उसके सिर व कमर में गंभीर चोट आई।