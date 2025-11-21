Language
    Meerut Accident: तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत

    By Lokesh Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:00 PM (IST)

    मेरठ में एक तेज रफ्तार कार ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इस घटना से युवक के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मेरठ। मवाना रोड पर सड़क पर जा रहे एक युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसकी मौत हो गई। आरोपित चालक कार लेकर फरार हो गया। पुलिस ने शव मर्चरी भेज दिया।

    देर शाम पीएम के बाद शव स्वजन को सौँप दिया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपित चालक और कार की पहचान करने का प्रयास कर रही है। लालकुर्ती के कसेरूखेड़ा निवासी सुमित ने बताया कि उसका अविवाहित भाई नरेंद्र मजदूरी करता था। सोमवार सुबह नरेंद्र गंगानगर में मजदूरी के बाद घर आया।

    दोपहर में नरेन्द्र खाना खाने के बाद सड़क पर जा रहा था। बक्सर चौराहे के पास पीछे से अचानक तेज रफ्तार कार आई और नरेंद्र को पीछे से टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर लगने से नरेंद्र हवा में उछलकर सड़क पर गिरा और बेहोश हो गया। उसके सिर व कमर में गंभीर चोट आई।

    आसपास के लोगों ने उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उसने बुधवार देर शाम दम तोड़ दिया। सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह ने बताया कि स्वजन की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित कार चालक की पहचान की जाएगी। तहरीर मिलते ही रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

