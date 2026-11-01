मेरठ के आबूलेन फूड फेस्टिवल में रैपर लगाएंगे मनोरंजन का तड़का, दीपोत्सव पर बाजारों में बढ़ेगी रौनक

जागरण संवाददाता, मेरठ। दीपोत्सव के जरिए बाजारों में रौनक और कारोबार बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। आबूलेन बाजार में तीन दिवसीय फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न फूड के स्टालों के अलावा स्थानीय रैपर के भी तीन स्टाल रहेंगे। आयोजन की रूपरेखा जेन जेड की भावनाओं के अनुरूप तैयार की है। आयोजन वोकल फार लोकल पर आधारित होगा। अन्य प्रमुख बाजारों में भी दीपोत्सव पर भव्य सजावट की तैयारी चल रही हैं।

व्यापारियों का लक्ष्य केवल बाजारों को रोशन करना नहीं, बल्कि दीपावली के दौरान अधिकतम ग्राहकों को भी आकर्षित कर कारोबार को नई गति देना है, ताकि बाजार में खरीदारी को आए ग्राहकों को उत्सव और उल्लास का माहौल मिले। इसी के चलते बाजारों में तोरण द्वार, बंदनवार और लाइटिंग से सजावट की तैयारियां हैं।

आबूलेन बाजार में दीपोत्सव पर सजावट की परंपरा पुरानी है, जिसे लगातार नए रूप में पेश किया जा रहा है। बीते वर्ष यहां फूड फेस्टिवल हुआ था, उसमें इस बार जेन जेड पर फोकस रहेगा। यहां सजावट के लिए लोहे के पाइपों के फाउंडेशन लगाए जा चुके हैं।