'कनाट प्लेस' जैसी शान, लेकिन पार्किंग, रोशनी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा मेरठ का आबू लेन बाजार

दिलीप पटेल, मेरठ। त्योहार का सीजन शुरू हो गया है। नवरात्र से बाजार गुलजार हैं और दशहरा से दीपावली तक खरीदारों की भीड़ बढ़ेगी। ऐसे में खराब स्ट्रीट लाइट, गड्ढों वाली सड़कें, बेसहारा पशु, पार्किंग की कमी, लटकते बिजली के तार और शौचालय व पेयजल जैसी सुविधाओं का अभाव बाजारों की मुश्किलें बढ़ा रहा है।

त्योहार पर अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं होती। इसे देखते हुए दैनिक जागरण व्यवस्थित बाजार अभियान शुरू किया है। बाजारों की समस्याएं संबंधित विभागों के सामने रखी जाएंगी। पेश है पहली किस्त में आबू लेन बाजार का हाल...। शाम के समय आबू लेन बाजार फव्वारा चौक पर लगा जाम। जागरण बेगमपुल नमो भारत स्टेशन और दिल्ली रोड से सटा आबू लेन बाजार मेरठ का नहीं पश्चिम उप्र का सबसे प्रमुख बाजार है। इसकी तुलना दिल्ली के कनाट प्लेस से की जाती है। बावजूद इसके बाजार पार्किंग,फुटपाथ, मार्ग प्रकाश जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। बड़ा बाजार होने के बावजूद स्वच्छ महिला शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है, जो बने थे वो उखड़े और गंदगी से अटे पड़े हैं।

ये है खासियत बेगमपुल नमो भारत-मेट्रो स्टेशन के करीब है। बेगमपुल चौराहे करनैल होटल से आबूलेन बाजार शुरू होता है। अंतिम छोर फव्वारा चौराहा है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय नामचीन कपड़ों, सौंदर्य प्रसाधन के ब्रांडों के साथ प्रतिष्ठित ज्वैलर्स, कार, इलेक्ट्रानिक्स सामान, मोबाइल के शोरूम है। साउथ इंडियन और चाइनीज व्यंजनों से भरपूर रेस्टोरेंट, दो बड़े होटल हैं।