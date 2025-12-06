एक करोड़ से अधिक का गांजा बरामद, आठ तस्कर गिरफ्तार... यूं पकड़ में आया गिरोह

जागरण संवाददाता, मेरठ। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह की टीम और कंकरखेड़ा थाना पुलिस ने मिलकर रोहटा रोड स्थित मद्रासी कॉलोनी में छापा मार कर आठ गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान कई संदिग्ध वहां से भाग निकले। पुलिस ने एक जगह से 125 किलो और दूसरी जगह से 26 किलो गांजा बरामद किया है।

बरामद गांजा की कीमत करीब एक करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। इस मामले में एसएसपी विपिन ताडा ने पुलिस लाइंस स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया कि रोहटा रोड स्थित जवाहर नगर में लम्बे समय से गांजा बिक्री होने की सूचना मिल रही थी l जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आठ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है l पूछताछ में तस्करों के नाम अजय, मनोज, कृष्ण, रोहित, राहुल, अजय, चोटिया व मोहित बताएl आरोपितों के पास से दो गाड़ी भी बरामद हुई हैं l अजय हिस्ट्रीशीटर है और यह पहले भी कई बार जेल जा चुका है।