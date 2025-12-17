Meerut: घर के अंदर गोकशी करते सात गोकश गिरफ्तार, 10 किलो मांस बरामद

जागरण संवाददाता, मेरठ। परीक्षितगढ़ थाना पुलिस ने आसिफाबाद गांव में घर के अंदर गोकशी करते हुए एक महिला सहित सात गौकश गिरफ्तार किए है। गौकशों के कब्जे से 10 किलो मांस बरामद किया है। पुलिस के अनुसार मंगलवार रात में सूचना मिली कि आसिफाबाद गांव के एक घर में गोकशी की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने छापेमारी की।