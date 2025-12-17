Meerut: घर के अंदर गोकशी करते सात गोकश गिरफ्तार, 10 किलो मांस बरामद
मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना पुलिस ने आसिफाबाद गांव में गोकशी करते हुए एक महिला समेत सात गौकशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 किलो मांस भ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। परीक्षितगढ़ थाना पुलिस ने आसिफाबाद गांव में घर के अंदर गोकशी करते हुए एक महिला सहित सात गौकश गिरफ्तार किए है। गौकशों के कब्जे से 10 किलो मांस बरामद किया है। पुलिस के अनुसार मंगलवार रात में सूचना मिली कि आसिफाबाद गांव के एक घर में गोकशी की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने छापेमारी की।
मौके से हरियाणा के जिला यमुनानगर के गांव खिजरी निवासी नजाकत, शामली के थाना झिझाना क्षेत्र के गांव चौसाना निवासी अरसद, शाहरूख, फारुख, रज्जाक, उस्मान व रज्जाक की पत्नी निवासीगण झब्बापुरी थाना परीक्षितगढ़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उक्त सभी के खिलाफ गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
