मेरठ में ट्रांसफार्मर चोर गिराेह के छह बदमाश गिरफ्तार, दो के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, मेरठ। मेडिकल थाना पुलिस ने आउटर रिंग रोड पर गश्त के दौरान मुठभेड़ में ट्रांसफार्मर चोर गिरोह के छह बदमाश गिरफ्तार किए है। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए है। पुलिस ने घायलों के कब्जे से चोरी किया सामान, एक ई-रिक्शा, एक बाइक दो तमंचे व छह कारतूस बरामद किए है। पुलिस के अनुसार मेडिकल थाना पुलिस गुरुवार देर रात में क्षेत्र में गश्त कर रही थी। पुलिस टीम जब आउटर रिंग रोड पर पहुंची तो उन्हें एक ई-रिक्शा आता दिखाई दिया। पुलिस ने ई-रिक्शा चालक को रूकने का इशारा किया तो उसने ई-रिक्शा की रफ्तार बढ़ाते हुए उसे मुड़ने का प्रयास किया।

पुलिस ने घेराबंदी की तो ई-रिक्शा में सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने ई-रिक्शा में सवार छह बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।

घायल बदमाशों की पहचान शाहिद पुत्र शहीद निवासी लोहियानगर व वाजिद पुत्र रशीद निवासी खुशहाल कालोनी लिसाड़ी गेट के रूप में हुई। वहीं, उनके साथियों की पहचान शाबिर पुत्र जुल्फकार, शफीक पुत्र फरमूद निवासीगण नरहेड़ा थाना लोहियानगर, दानिश पुत्र वकील निवासी खुशहाल कालोनी और मोन्टी पुत्र प्रताप निवासी पीपलीखेड़ा के रूप में हुई।