मेरठ में किशोरी का अपहरण कर किया दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की जेल

जागरण संवाददाता, मेरठ। अपर जिला जज पोक्सो मोहम्मद बाबर खान ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपित को 20 वर्ष के कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपित ने वर्ष 2019 में वारदात को अंजाम दिया था।

वादी के अधिवक्ता पंडित आनंद कश्यप, सरकारी वकील नरेंद्र चौहान व अवकाश जैन के अनुसार वादी ने 25 मार्च 2019 को थाना ब्रह्मपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि मुहल्ले में रहने वाला हर्ष वर्मा उनकी 13 वर्षीय बेटी का अपहरण कर ले

गया था। उन्होंने बेटी को काफी तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चल सका।