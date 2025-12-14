मेरठ में खेत में काम करने के लिए कहा तो नाराज हो गई बेटी, डांटने पर खा लिया जहर; मौत

जागरण संवाददाता, मेरठ। नंगलामल गांव में 17 वर्षीय बेटे को खेत पर काम करने के लिए नहीं जाने पर पिता ने डांट दिया। जिसके बाद बेटे ने जहरीला पदार्थ निगल लिया, हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

नंगलामल निवासी जफर मुहम्मद शनिवार को खेत पर काम करने गया था और अपने बेटे 17 वर्षीय जियाउद्दीन को भी खेत पर आने को कहकर गया था। लेकिन बेटा खेत पर नहीं गया। खेत से वापस लौटने के बाद जफर मुहम्मद ने जियाउद्दीन को डांट दिया, जिससे नाराज होकर शनिवार रात जियाउद्दीन ने जहरीला पदार्थ निगल लिया।