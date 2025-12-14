मेरठ में खेत में काम करने के लिए कहा तो नाराज हो गई बेटी, डांटने पर खा लिया जहर; मौत
मेरठ के नंगलामल गांव में पिता द्वारा डांटे जाने पर 17 वर्षीय बेटे ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। नंगलामल गांव में 17 वर्षीय बेटे को खेत पर काम करने के लिए नहीं जाने पर पिता ने डांट दिया। जिसके बाद बेटे ने जहरीला पदार्थ निगल लिया, हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
नंगलामल निवासी जफर मुहम्मद शनिवार को खेत पर काम करने गया था और अपने बेटे 17 वर्षीय जियाउद्दीन को भी खेत पर आने को कहकर गया था। लेकिन बेटा खेत पर नहीं गया। खेत से वापस लौटने के बाद जफर मुहम्मद ने जियाउद्दीन को डांट दिया, जिससे नाराज होकर शनिवार रात जियाउद्दीन ने जहरीला पदार्थ निगल लिया।
उसकी हालत बिगड़ने लगी तो आनन-फानन में स्वजन उसे लेकर मेरठ के एलएलआर मेडिकल कालेज के अस्पताल पहुंचे जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रविवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद शव गांव लाया गया। जवान बेटे की मौत से पिता व स्वजन का रो रो कर बुरा हाल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।