बैंक डिपोजिट में 125 करोड़ रुपये जमा, मेरठ बना उत्तर प्रदेश का पहला जिला

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। बैंक डिपोजिट के अंक में मेरठ-बागपत को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मेरठ-बागपत जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन विमल शर्मा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया।

दरअसल, वर्ष 2024-25 में पूरे उत्तर प्रदेश से जिला सहकारी बैंक में करीब 500 करोड़ रुपये बैंक डिपोजिट किए गए। इनमें मेरठ-बागपत के जिला सहकारी बैंक में अकेले 125 करोड़ रुपये जमा हुए। रविवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मेरठ-बागपत के जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन विमल शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।