    बैंक डिपोजिट में 125 करोड़ रुपये जमा, मेरठ बना उत्तर प्रदेश का पहला जिला

    By Sanjeev Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:30 AM (IST)

    वर्ष 2024-25 में मेरठ-बागपत जिला सहकारी बैंक ने 125 करोड़ रुपये जमा कर प्रदेश में बैंक डिपोजिट में पहला स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री योगी आद ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। बैंक डिपोजिट के अंक में मेरठ-बागपत को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मेरठ-बागपत जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन विमल शर्मा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया।

    दरअसल, वर्ष 2024-25 में पूरे उत्तर प्रदेश से जिला सहकारी बैंक में करीब 500 करोड़ रुपये बैंक डिपोजिट किए गए। इनमें मेरठ-बागपत के जिला सहकारी बैंक में अकेले 125 करोड़ रुपये जमा हुए। रविवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मेरठ-बागपत के जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन विमल शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

    विमल शर्मा ने बताया कि वित्तीय क्षेत्र में मेरठ-बागपत के जिला सहकारी बैंक में 125 करोड़ रुपये डिपोजिट होना बड़ी उपलब्धि है। जिस कारण प्रदेश में मेरठ-बागपत को पहला स्थान मिला है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिला सहकारी बैंक मेरठ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सहकारी बैंक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तीकरण की मजबूत कड़ी बन रहे हैं।