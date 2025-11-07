मेरठ के लोग ये पानी पी रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग की टीम पेयजल लाइन देख रह गई दंग

जागरण संवाददाता,मेरठ। कैंट क्षेत्र में रविंद्रपुरी में दूषित पानी पीने से लोगों के बीमार पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग और कैंट बोर्ड में खलबली मच गई। शुक्रवार सुबह जहां कैंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन ने कैंटोनमेंट अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हाल जाना। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रविंद्रपुरी के घर-घर में सर्वे किया।

कुल 11 लोग बीमार पाए गए हैं। तीन घरों के सामने पेयजल लाइन नाली में डूबी मिलीं है। टीम ने कुल छह स्थानों से पानी और मरीजों के स्टूल सैंपल जांच के लिए लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज के माइक्रोबायोलाजी विभाग भेज दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद संक्रमण का सही कारण पता चल सकेगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नाली में डूबी पेयजल लाइन की वजह से संक्रमण फैलने की संभावना व्यक्त की है।

सीएमओ डा. अशोक कटारिया के निर्देश पर तीन आशा कार्यकर्ताओं के साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डा. रक्षित चौधरी, इपिडिमियोलाजिस्ट डा. रचना टंडन की टीम दोपहर 12 बजे रविंद्रपुरी पहुंची। करीब दो घंटे में 275 घरों का सर्वे किया। सर्वे के दौरान टीम को तीन घरों के बाहर नालियों के गंदे पानी में पेयजल लाइन डूबी मिलीं। इन घरों के सबसे ज्यादा लोग बीमार मिले। मरीज सुरेश के घर में कुल छह व्यक्ति हैं। जिनमें से पांच बीमार हैं।

मरीज नन्हें और प्रतिभा के घर के बाहर भी नाली में पेयजल लाइन डूबी है। पानी जहां पर नल से भरा जाता है वहां पर काई जमी है। स्वास्थ्य टीम ने लोगों के घरों के छतों पर रखी पानी की टंकी भी चेक की। जिनकी सफाई भी नहीं पायी गई। दो जगह कैंट बोर्ड के सप्लाई वाले पानी को भी चेक किया गया। टीम ने अलग-अलग स्थानों से पानी के कुल छह सैंपल एकत्र किए।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंटोनमेंट अस्पताल में भर्ती मरीजों के बयान लिए। मरीज सुरेश, नन्हेंराम ने बताया है कि पानी पीने के बाद उनकी तबियत बिगड़ी। कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है। टीम ने सर्वे रिपोर्ट शाम को सीएमओ को सौंप दी है। रविंद्रपुरी में लगभग 1175 आबादी है। कुल 11 लोग बीमार पाए गए। दो मरीजों का घर पर उपचार चल रहा है। नौ मरीज गुरुवार को कैंटोनमेंट अस्पताल में भर्ती किए गए थे।

सभी मरीजों को उल्टी, दस्त और पेटदर्द की शिकायत हुई थी। पांच मरीजों को शुक्रवार सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल में चार मरीज भर्ती है। जिनके स्वास्थ्य में सुधार है। रविंद्रपुरी के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य शिविर लगाकर आसपास के मुहल्ले के कुल 20 मरीज देखे गए। जो खांसी, जुकाम से परेशान थे। मरीजों को साफ-सफाई पर ध्यान देने और उबालकर पानी पीने की सलाह दी गई है। - सीईओ से मरीज बोले, गंदे पानी पीने से बिगड़ी तबियत

कैंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन कैंटोनमेंट अस्पताल पहुंचे। मरीजों ने कहा कि कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है। कई बार शिकायत की लेकिन सुधार नहीं हुआ। गंदा पानी पीने से तबियत बिगड़ी। जिसके बाद सीईओ निर्माण व जलापूर्ति की टीम के साथ रविंद्रपुरी पहुंचे। पानी की टंकी के पानी की किट से जांच कराई। पानी के टंकी का पानी सही पाया गया। लेकिन मुहल्ले में कई जगह नालियों के अंदर से पेयजल लाइन गुजर रही है। लीकेज होने की संभावना को देखते हुए जर्जर पाइप लाइन बदलने का निर्देश दिया। लीकेज खोजकर सही करने के लिए तत्काल नालियों की सफाई शुरू कराई।



कुल 11 लोग बीमार मिले हैं। सर्वे के लिए शनिवार को भी स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी जाएगी। मेडिकल कालेज की जांच रिपोर्ट आने के बाद संक्रमण का सही कारण पता चलेगा। संभावना है कि नाली में डूबी पेयजल लाइन में कहीं लीकेज होगी। जिससे गंदा पानी घरों में पहुंच गया। एक्यूट डायरिया या तो दूषित पानी पीने से या फिर दूषित भोजन करने से होता है। - डा. अशोक कटारिया, सीएमओ।



रविंद्रपुरी में जिन घरों के सामने नालियों से पेयजल लाइन गुजर रही है। काफी पुरानी लाइन है। जो जर्जर अवस्था में है। उसे बदला जाएगा। इसके निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा लीकेज ढूंढ़कर कैंट बोर्ड की टीम उसे बंद करने का काम कर रही है। पानी की टंकी के पानी में क्लोरीनेशन पाया गया है। आबूलेन, चाणक्यपुरी, गंज बाजार मुहल्ले में रविंद्र पुरी की टंकी का पानी सप्लाई किया जाता है। टंकी का पानी किट जांच में सही मिला है। एक टीम बनाई है जो कैंट क्षेत्र की सभी पानी की टंकियों की साफ-सफाई व पेयजल लाइन की दिक्कतों का निरीक्षण करके रिपोर्ट देंगी। - जाकिर हुसैन, सीईओ कैंट बोर्ड।

तबियत पानी पीने से खराब हुई। जिसके बाद से घर में उबालकर पानी पी रहे हैं। करीब 15 दिनों से गंदे पानी आने की शिकायत है। कीड़े भी आ रहे थे। नालियों के अंदर से गुजरी रही पेयजल लाइन हटाने की मांग सीईओ से की है। -मीना, निवासी रविंद्रपुरी।