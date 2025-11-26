यूपी में मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के मैस में कुत्ते चाट रहे प्लेट...वीडियो वायरल, स्वच्छता पर उठे गंभीर सवाल
मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के मेस में कुत्तों द्वारा प्लेटें चाटने का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। इस घटना ने कॉलेज की स्वच्छता व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों और अभिभावकों में भारी चिंता है और कॉलेज प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के यूजी गर्ल्स हॉस्टल मैस का एक वीडियो मंगलवार को तेजी के साथ इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें मैस के अंदर एक कुत्ता उन प्लेटों को चाट रहा है, जिसमें डॉक्टर और छात्राएं खाना खाती हैं।
इंटरनेट मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि यह हॉस्टल वार्डन और मैस ठेकेदार की लापरवाही है। इन पर कार्रवाई की जाए।
इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित 15 मिनट के इस वीडियो में एक कुत्ता मैस के अंदर सीमेंट की बनी मेज पर खड़ा है। वह वहां रखी झूठी प्लेटों को चाट रहा है।
वीडियो से लग रहा है कि कुत्ते के अंदर आने से कुछ देर पहले ही यहां पर छात्राओं ने खाना खाया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र विनीत चपराना ने इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के प्रमुख अधीक्षक डॉ. धीरज बालियान से शिकायत कर वीडियो की जांच कराने के बाद मैस ठेकेदार और हास्टल वार्डन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो स्वास्थ्य मंत्री से लिखित में शिकायत दी जाएगी।
इस वीडियो का पता लगाया जा रहा है कि यह मेडिकल कॉलेज की मैस का है या नहीं। यदि यह हमारे मैस का है तो जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. आरसी गुप्ता, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज
