उसका कसूर इतना था... यूपी में मुर्गे पालने पर कारोबारी पर हमला, पुलिस ने भी पीड़ित को ही हड़काया

जागरण संवाददाता, मेरठ। सोतीगंज के हिस्ट्रीशीटर के चचेरे भाइयों ने एक मीट कारोबारी पर हमला कर दिया। उसका कसूर इतना था कि उसने हिस्ट्रीशीटर के बराबर में मकान खरीद लिया था और यहां मुर्गे पालने लगा था। मारपीट के बाद वह थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा तो पुलिस ने घायल मीट कारोबारी को ही हड़काना शुरू कर दिया। आरोपितों के खिलाफ तहरीर देने पर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

सोतीगंज निवासी राशिद मीट कारोबारी है। उसने हिस्ट्रीशीटर गद्दू के घर के बराबर में मकान खरीद लिया। गद्दू के चचेरे भाई व पड़ोसी मुर्गा पालने का विरोध करने लगे। इसी बात पर दोनों में अक्सर कहासुनी होती रहती थी। रविवार को इसी बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। देर शाम गद्दू पक्ष के आरिफ, हमजा व शारिक लाठी डंडे लेकर राशिद की दुकान पर पहुंच गए और उस पर हमला कर दिया।