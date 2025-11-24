उसका कसूर इतना था... यूपी में मुर्गे पालने पर कारोबारी पर हमला, पुलिस ने भी पीड़ित को ही हड़काया
मेरठ के सोतीगंज में मुर्गा पालने को लेकर एक मीट कारोबारी पर हिस्ट्रीशीटर के भाइयों ने हमला कर दिया। घायल कारोबारी जब रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचा, तो पुलिस ने उसे ही डांट दिया और तहरीर पर रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। पीड़ित राशिद ने हिस्ट्रीशीटर गद्दू के घर के बगल में मकान खरीदा था, जिसके बाद से मुर्गा पालने को लेकर विवाद चल रहा था।
जागरण संवाददाता, मेरठ। सोतीगंज के हिस्ट्रीशीटर के चचेरे भाइयों ने एक मीट कारोबारी पर हमला कर दिया। उसका कसूर इतना था कि उसने हिस्ट्रीशीटर के बराबर में मकान खरीद लिया था और यहां मुर्गे पालने लगा था। मारपीट के बाद वह थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा तो पुलिस ने घायल मीट कारोबारी को ही हड़काना शुरू कर दिया। आरोपितों के खिलाफ तहरीर देने पर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की।
सोतीगंज निवासी राशिद मीट कारोबारी है। उसने हिस्ट्रीशीटर गद्दू के घर के बराबर में मकान खरीद लिया। गद्दू के चचेरे भाई व पड़ोसी मुर्गा पालने का विरोध करने लगे। इसी बात पर दोनों में अक्सर कहासुनी होती रहती थी। रविवार को इसी बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। देर शाम गद्दू पक्ष के आरिफ, हमजा व शारिक लाठी डंडे लेकर राशिद की दुकान पर पहुंच गए और उस पर हमला कर दिया।
राशिद को गंभीर चोट आई। इसी दौरान राशिद के भाई अरशद ने किसी तरह बीच बचाव किया। दोनों और से इस दौरान छूरे निकल आए। सूचना पर सदर बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को थाने ले आई। राशिद का आरोप है कि उसके चोटिल होने पर पुलिस ने उसे ही हड़काना शुरू कर दिया। उसने थाने पर तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।