बोरों में चाऊमीन बता रोडवेज बस में रख दिया कुछ ऐसा कि यात्रियों का बैठना हो गया मुश्किल... खूब हुआ हंगामा व जांच-पड़ताल
Meerut News: रोडवेज बस के चालक-परिचालक रविवार दोपहर भैंसाली डिपो की बस लेकर मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए। बस में 60 से 70 यात्री सवार थे। बस की सीट के नीचे प्लास्टिक के दो बोरे रखे हुए थे। कुछ देर बाद ही दुर्गंध के कारण यात्रियों ने हंगामा कर दिया। इस पर चालक ने सिवाया टोल प्लाजा पर बस रोक दी। बोरे बाहर गिराकर खोले तो उनमें मांस निकला।
संवाद सूत्र, जागरण, दौराला (मेरठ)। एक युवक ने भैंसाली अड्डे पर रोडवेज बस में प्लास्टिक के दो बोरे रखवा दिए। चालक ने पूछा तो उसने कहा, बोरों में चाऊमीन है। बेगमपुल पर कुछ युवकों ने बोरों से दुर्गंध आने की बात कही। परिचालक ने चाऊमीन बताकर उन्हें शांत करा दिया। सिवाया टोल प्लाजा पर यात्रियों ने यह कहकर कि दुर्गंध के कारण बैठना मुश्किल हो रहा है... हंगामा कर दिया। चालक ने बस रोककर बोरों को नीचे फेंकवाकर खुलवाया तो उनमें मांस निकला।
चालक सतपाल और परिचालक अमित ठाकुर रविवार दोपहर भैंसाली डिपो की बस लेकर मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए। बस में 60 से 70 यात्री सवार थे। बस की सीट के नीचे प्लास्टिक के दो बोरे रखे हुए थे। कुछ देर बाद ही दुर्गंध के कारण यात्रियों ने हंगामा कर दिया। इस पर चालक ने सिवाया टोल प्लाजा पर बस रोक दी। बोरे बाहर गिराकर खोले तो उनमें मांस निकला। इसके बाद यात्रियों ने रोडवेज के हेल्पलाइन नंबर और पुलिस को मामले की सूचना दी। दौराला पुलिस मौके पर पहुंची और पशु चिकित्सक को भी बुला लिया।
पशु चिकित्सक ने मांस के सैंपल लिए। रोडवेज के टीआइ टीटू सिंह भी वहां पहुंच गए और यात्रियों से बात की। टीटू सिंह ने बताया कि बस में मांस ले जाना प्रतिबंधित है, मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है। चालक व परिचालक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। परिचालक ने बताया कि एक सवारी ने मांस मुर्गे का होने की बात कहते हुए खतौली के एक होटल पर उतारने की बात कही थी। वहीं, थाने पहुंचे एक व्यक्ति ने मांस मुर्गे का बताते हुए खरीदारी का बिल दिखाया। टीआइ और पुलिस ने यात्रियों को दूसरी बस से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना किया। दौराला इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह का कहना है कि पशु चिकित्सक ने बरामद मांस के सैंपल लिए हैं।
