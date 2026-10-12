Gen Z के संघर्ष की नई परिभाषा गढ़ रहीं MBBS छात्रा शिवानी, 3 साल से कैंसर मरीजों को बालों का दान करने का प्रेरणादायक सफर

जागरण संवाददाता, मेरठ। जेन जी केवल करियर और व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है. बल्कि वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बेहद जागरूक है। हम बात कर रहे हैं लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज की एमबीबीएस तृतीय वर्ष की छात्रा शिवानी सिंह की।

शिवानी अपनी पढ़ाई, फिजिक्स वाला मेंटोर के रूप में आत्मनिर्भरता और कैंसर पीड़ितों के प्रति अटूट सेवाभाव से समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं। उनकी यह यात्रा युवाओं को प्रेरित करती है कि वे अपने सपनों को पूरा करने के साथ-साथ समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा भी बन सकते हैं।

गोंडा की मूल निवासी 24 वर्षीय शिवानी ने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत कम उम्र में समझ लिया था। लखनऊ में कक्षा 11 से ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगीं शिवानी आज फिजिक्स वाला में मेंटोर के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं। उनके पिता सुनील सिंह एक किसान और माता सुनीता सिंह गृहणी हैं।