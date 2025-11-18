मेरठ में 39.21 करोड़ की लागत से चमकेगा ये मार्ग, दोनों तरफ से तीन मीटर चौड़ी की जाएगी सड़क

विनय विश्वकर्मा, मेरठ। कमिश्नरी आवास चौराहा से मवाना रोड पर यशोदा कुंज कालोनी तक 5.50 किमी हिस्से का तीन मीटर चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस सड़क का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड के पास है। लोक निर्माण विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर शासन काे भेजा था। जहां पर वित्तीय व्यय समिति की बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गई। लखनऊ में आयोजित हुई ईएफसी बैठक में प्रमुख सचिव के समक्ष सड़क की पीपीटी (पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन) प्रस्तुत की गई।

इसमें बताया गया कि यह शहरी क्षेत्र की प्रमुख सड़क है। अन्य जिला मार्ग श्रेणी की यह सड़क नगर निगम और सैन्य क्षेत्र से होकर गुजरती है। वर्तमान में इस सड़क की चौड़ाई (डिवाइडर से एक तरफ) सात मीटर है, जिसे बढ़ाकर 8.5 मीटर तक बढ़ाने की कार्य योजना तैयार की गई है।

इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 39.21 करोड़ है। सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण के अंतर्गत बिजली के पोल स्थानांतरण, पेड़ व सड़क का निर्माण आदि कार्य इस लागत में शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संजय सिंह का कहना है कि वित्तीय व्यय समिति में स्वीकृति मिलने के बाद अगले एक माह के अंदर शासनादेश जारी होना संभावित है।

शासनादेश जारी होने के बाद एक वर्ष के भीतर यह निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। शासनादेश जारी होते ही 45 दिनों के भीतर टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। टेंडर जारी करने के बाद बिजली के पोल, यूटिलिटी शिफ्टिंग, पेड़ आदि कार्य शुरू होगा। कसेरूखेड़ा नाले से यशोदा कुंज कालोनी तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम व मेडा का सहयोग लिया जाएगा। इन कालोनियों काे मिलेगा लाभ कमिश्नरी आवास चौराहा से यशोदा कुंज तक चौड़ीकरण के बाद गंगानगर, डिफेंस कालोनी, रक्षापुरम, अम्हेड़ा, कसेरू बक्सर, राधा गार्डन, कसेरूखेड़ा व मवाना की तरफ से आने-जाने वाले वाहनों को लाभ मिलेगा। कसेरूखेड़ा पुल पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी।

लगभग 20 हजार वाहनों की होती है आवाजाही लोक निर्माण विभाग के अनुसार, इस सड़क पर औसतन प्रतिदिन 20 हजार वाहन गुजरते हैं। जिसमें 18200 निजी और 1800 व्यवसायिक वाहन शामिल हैं। मवाना रोड के चौड़ीकरण पर एक नजर सड़क का नाम : कमिश्नरी आवास चौराहा से मवाना रोड स्थित यशोदा कुंज तक (मेरठ-मवाना-पौड़ी मार्ग)

लंबाई : 5.50 किमी

लागत : 39.21 करोड़

सड़क की वर्तमान चौड़ाई : 14 मीटर

चौड़ीकरण के लिए स्वीकृत चौड़ाई - 17 मीटर

सड़क की श्रेणी : अन्य जिला मार्ग

सड़क का स्वामित्व : लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड कसेरूखेड़ा नाला पुलिया से हटेगी पुरानी केबल, मेडा देगा 13 लाख मेरठ : मवाना राेड कसेरूखेड़ा नाले पर मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने पुलिया का चौड़ीकरण किया है। अब पुलिया दो लेन से चार लेन की हो जाएगी। एप्रोच रोड न बनने से अभी चौड़ी की गई पुलिया का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

एप्रोच रोड बनाने के लिए यहां पर विद्युत केबल हटाए जाने हैं। 33 केवी के केबल व खंभे हटाने का कार्य पहले से ही जारी है, इसके लिए मेडा ने 29 लाख रुपये दिए थे। अब नई समस्या आई 11 केवी की पुरानी केबलों को हटाने की। इन केबलों के न हटाने से एप्रोच रोड बनाने में समस्या आ रही है। ऐसे में अब मेडा इसके लिए 13 लाख रुपये का भुगतान करेगा।