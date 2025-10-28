Language
    मेरठ में गोदाम में लगी भीषण आग, हाईवे तक धुआं ही धुआं; दमकल की 9 गाड़ियों ने पांच घंटे तक लगातार डाला पानी

    By Sushil Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:47 PM (IST)

    मेरठ के शोभापुर में एक इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग लगने से लगभग दो करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। फ्रिज और एसी के कंप्रेसर फटने से आग तेज़ी से फैली। दमकल की नौ गाड़ियों ने पांच घंटे में आग पर काबू पाया। माना जा रहा है कि आग पटाखों की चिंगारी से लगी। घटना के दौरान आसपास के मकान खाली कराए गए।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। शोभापुर के समीप अर्जुनपुरम में शिव मंदिर के समीप इलेक्ट्रानिक्स गोदाम में भीषण आग से करीब दो करोड़ का सामान जलकर खाक हो गया। फ्रिज और एसी के कंप्रेशर फटने से आग ने भयंकर रुप ले लिया था। हाईवे तक धुआं ही धुआं और अासमान में आग की लपटें उठ रही थी।

    जेसीबी से गोदाम की दीवारे तोड़ी और दमकल की नौ गाड़ियों ने पांच घंटे लगातार पानी डालकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह पटाखों की चिंगारी गोदाम तक पहुंचना माना रहा है। घटना के समय आसपास के सभी मकानों को खाली करा दिया था। कुछ मकानों की दीवारों में दरार भी आ चुकी है।

    लिसाड़ीगट के इस्लामाबाद निवासी इस्माईल पुत्र जमील ने कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित शोभापुर के समीप अर्जुनपुरम कालोनी में इलेक्ट्रानिक्स सामान का गोदाम बना रखा है। प्रमुख कंपनियों से निकलने वाले सैकेंड के उपकरणों (फ्रिज, एसी, वाशिंग मशीन, एलइडी) को गोदाम में लाकर बेचा जाता था। इस्माईल पिछले दस साल से यह कारोबार कर रहा हैं।

    गोदाम पर इस्माईल का साला फाजलपुर निवासी मतीन और चौकीदार राजू रहते हैं। गोदाम के बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। इस्माईल लखनऊ गया था, जबकि गोदाम बंद कर मतीन और राजू अपने घर चले गए थे। मंगलवार की दोपहर दो बजे आसपास के लोगों ने गोदाम के अंदर धुआं उठता देखकर राजू को काल कर जानकारी दी।

    राजू ने मौके पर पहुंचकर मतीन और इस्माईल को घटना की जानकारी दी। उन्होंने दमकल और संबंधित थाने को घटना की सूचना दी। इलेक्ट्रानिक्स सामान ने आग को चंद मिनटों में ही पकड़ लिया। आसमान पर लपटे उठने लगी। दिल्ली-दून हाईवे तक धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था।

    तत्काल ही दमकल की नौ गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। फ्रिज और एसी के कंप्रेशन फटने से बार बार धमकों की आवाज आती रही। तब जेसीबी बुलाकर गोदाम के दो तरफ की दीवार तोड़कर पानी डाला गया। कड़ी मशक्कत के बाद पांच घंटे में दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। इस्माईल का कहना है कि दो दिन पहले ही गोदाम में दो ट्रक सामान के आए थे।

    गोदाम में रखे सामान की कीमत करीब दो करोड़ रुपये बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि गोदाम में कोई बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। कुछ बच्चे आसपास पटाखें जला रहे थे। तभी चिंगारी गोदाम तक पहुंचने से आग लग गई। हालांकि पास कूड़े के ढेर में लगी आग की चिंगारी भी गोदाम में पहुंचना माना जा रहा है। दमकल की टीम आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

    इलेक्ट्रानिक्स गोदाम में आग लगने के कारणों की विस्तार से जांच की जा रही है। दमकल की नौ गाड़ियां लगाकर करीब पांच घंटे में आग पर काबू पाया गया। इलेक्ट्रानिक्स सामान में प्लास्टिक और कंप्रेशर होने की वजह से धमाके हो रहे थे। साथ ही आग की लपटें भी उठ रही थी। -सुरेंद्र कुमार, सीएफओ