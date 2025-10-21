Meerut Fire News: जूतों के गोदाम में भीषण आग, परिवार ने भागकर बचाई जान; लाखाें का नुकसान

जागरण संवाददाता, मेरठ। रेलवे रोड थाना इलाके के जैन नगर सोमवार देर रात मकान की दूसरी मंजिल पर बने जूतों के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया l दमकल की तीन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया आग इतनी तेज थी कि परिवार के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई l आग से गोदाम में रखे जूते और पैकिंग के लिए रखे गए डब्बे जलकर राख हो गएl

जैन नगर में दूसरी मंजिल पर है जूते का शाेरूम

जैन नगर निवासी राजेश जैन ने अपने मकान की दूसरी मंजिल पर जूते का शोरूम बना रखा है l सोमवार देर रात अचानक गोदाम में आग लग गई l गोदाम से धुआ निकलते देख आसपास के लोगों ने राजेश को आग की सूचना दीl राजेश ने थाना पुलिस को आग की सूचना देते हुए दमकल विभाग को आग की जानकारी दीl