    Meerut Fire News: जूतों के गोदाम में भीषण आग, परिवार ने भागकर बचाई जान; लाखाें का नुकसान

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 09:10 AM (IST)

    मेरठ के जैननगर में एक जूता गोदाम में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन गोदाम में रखे लाखों के जूते और पैकिंग सामग्री जलकर राख हो गई। परिवार के सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई। दीपावली की रात शहर में आग की कई घटनाएं हुई।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। रेलवे रोड थाना इलाके के जैन नगर सोमवार देर रात मकान की दूसरी मंजिल पर बने जूतों के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया l दमकल की तीन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया आग इतनी तेज थी कि परिवार के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई l आग से गोदाम में रखे जूते और पैकिंग के लिए रखे गए डब्बे जलकर राख हो गएl

    जैन नगर में दूसरी मंजिल पर है जूते का शाेरूम

     


    जैन नगर निवासी राजेश जैन ने अपने मकान की दूसरी मंजिल पर जूते का शोरूम बना रखा है l सोमवार देर रात अचानक गोदाम में आग लग गई l गोदाम से धुआ निकलते देख आसपास के लोगों ने राजेश को आग की सूचना दीl राजेश ने थाना पुलिस को आग की सूचना देते हुए दमकल विभाग को आग की जानकारी दीl

     

    तीन गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

     

    मौके पर पहुंची दमकल की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया हैl आग से लाखों रुपये का नुकसान होना बताया गया हैl चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि दीपावली की रात में शहर में 5 से 6 जगह आग की सूचना मिली हैंl दमकलकर्मिओं ने आग पर समय रहते आग पर काबू पा लिया हैl गनीमत रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ है।