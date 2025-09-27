Modipuram Fire: इंद्रलोक मार्केट की तीन दुकानों में लगी भीषण आग, 17 लाख सामान जलकर राख

शनिवार तड़के मोदीपुरम के इंद्रलोक मार्केट में तीन दुकानों में आग लग गई। सुबह की सैर करने वालों ने आग देखकर दुकानदारों को सूचित किया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया लेकिन लगभग 17 लाख रुपये का नुकसान हुआ। पुलिस का मानना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। पीड़ित दुकानदारों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। रूड़की रोड पर पीएसी नाले के पास पैंठ बाजार स्थित इंद्रलोक मार्केट में शनिवार तड़के करीब चार बजे तीन दुकानों में भीषण आग लग गई। मार्निंग वाक को जा रहे लोगों ने आग देखी तो दुकानदार को काल कर बताया। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने दो गाड़ियों से मशक्कत कर आग पर काबू पाया।

आग से करीब 17 लाख रुपये का सामान राख होने का अनुमान है। पीड़ित दुकानदार ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस प्रथम दृष्टया आग का कारण शार्ट सर्किट मान रही है। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में कृष्णा नगर निवासी सुदेश पाल की इंद्रलोक मार्केट में पैंठ बाजार वाली नाला पटरी की ओर कटारिया टेलीकाम एंड स्टेशनरी के नाम से दुकान है। इसी दुकान के एक साइड रूड़की रोड पर डोरली निवासी नितिन बालियान की बालियान टेलीकाम के दुकान है। जबकि सुदेश पाल की दुकान से दूसरी साइड में रूड़की रोड स्थित सोफीपुर निवासी विकास सागर की सागर कंप्यूटर सेंटर के नाम से दुकान है।

सुदेश पाल ने बताया कि शनिवार तड़के करीब चार बजे उसके पास मार्निंग वाक को जा रहे उनके ग्राहकों ने दुकान में आग देखी तो काल कर जानकारी दी। सुदेश पाल अपने स्वजन संग दुकान पर पहुंचे तो तीनों दुकानों में अाग के शोले धधक रहे थे।

सुदेश पाल ने ही काल कर अपने पड़ोसी दुकानदार नितिन बालियान और विकास सागर को सूचना दी। साथ ही कंट्रोल रूम को भी जानकारी दी गई। उसके बाद पल्लवपु़रम पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मी पानी से भरी दो गाड़ियों को लेकर मौके पर पहुंचे।