महिला करती है मैनेजर के घर में काम और प्रेमी ने किया माल साफ... पुलिस मामले की तह तक जाने में जुटी

जागरण संवाददाता, मेरठ : दिल्ली रोड पर आटो में मैनेजर से लूट करने के तीनों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लूटी गई नकदी व अन्य सामान बरामद कर लिया। लूट की पटकथा मैनेजर के घर में काम करने वाली महिला के प्रेमी ने रची थी। परतापुर के इंदिरापुरम निवासी अश्वनी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह गंगा प्लाजा स्थित टाइटन वर्ल्ड कंपनी के शोरूम में मैनेजर है। गुरुवार रात करीब नौ बजे वह शोरूम बंद कर आटो से परतापुर जा रहा था। आटो चालक सहित छह लोग सवार थे। दिल्ली रोड स्थित सुभद्रा होटल से कुछ आगे पहुंचते ही आटो में बैठे दो युवकों ने चालक को रुकने को कहा। आटो रुकते ही दोनों ने उसके साथ मारपीट करते हुए बैग-पर्स लूट लिया और फरार हो गए। बैग में 47 हजार की नकदी, शोरूम की दो चाबी और कागजात थे।