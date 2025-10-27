महिला करती है मैनेजर के घर में काम और प्रेमी ने किया माल साफ... पुलिस मामले की तह तक जाने में जुटी
Meerut News: दिल्ली रोड पर आटो में मैनेजर से लूट करने के तीनों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लूटी गई नकदी व अन्य सामान बरामद कर लिया। लूट की पटकथा मैनेजर के घर में काम करने वाली महिला के प्रेमी ने रची थी।
जागरण संवाददाता, मेरठ : दिल्ली रोड पर आटो में मैनेजर से लूट करने के तीनों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लूटी गई नकदी व अन्य सामान बरामद कर लिया। लूट की पटकथा मैनेजर के घर में काम करने वाली महिला के प्रेमी ने रची थी। परतापुर के इंदिरापुरम निवासी अश्वनी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह गंगा प्लाजा स्थित टाइटन वर्ल्ड कंपनी के शोरूम में मैनेजर है। गुरुवार रात करीब नौ बजे वह शोरूम बंद कर आटो से परतापुर जा रहा था। आटो चालक सहित छह लोग सवार थे। दिल्ली रोड स्थित सुभद्रा होटल से कुछ आगे पहुंचते ही आटो में बैठे दो युवकों ने चालक को रुकने को कहा। आटो रुकते ही दोनों ने उसके साथ मारपीट करते हुए बैग-पर्स लूट लिया और फरार हो गए। बैग में 47 हजार की नकदी, शोरूम की दो चाबी और कागजात थे।
पर्स में 300 रुपये और कुछ आवश्यक दस्तावेज थे। परतापुर पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से शुभम कश्यप निवासी थापरनगर, हर्ष निवासी पुष्प विहार, थाना टीपीनगर और सोनू उर्फ आदेश निवासी धनेटा (संभल) को गिरफ्तार किया। तीनों ने मैनेजर से लूट करने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने आरोपितों के पास से लूटी गई रकम से साढ़े दस हजार रुपये, सात डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, दो पैन कार्ड, एक घड़ी, अन्य कागजात और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। थाना प्रभारी सतवीर सिंह अत्री का कहना है कि आरोपित शुभम का अश्वनी के घर में काम करने वाली महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा है। शुभम ने ही अश्वनी से लूट करने की पटकथा रची थी। घटना में महिला की संलिप्तता नहीं मिली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।