दिव्यांग बालिका दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 55 हजार का अर्थदंड

जागरण संवाददाता, मेरठ। साढ़े तीन साल पहले दिव्यांग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अपर जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र चौहान व अवकाश जैन ने बताया कि 29 मई 2022 को वीरेंद्र ने नौ वर्षीय दिव्यांग बालिका के साथ दुष्कर्म किया था।