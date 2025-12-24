प्रेमिका की इंगेजमेंट होने से टूट गया युवक का दिल, फांसी लगाकर दी जान

जागरण संवाददाता, मेरठ। भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव मानपुर में प्रेमी ने फांसी लगाकर जान दे दी। वह प्रेमिका की मंगनी होने से परेशान था। फांसी लगाने से पहले प्रेमिका के घर पर युवक उससे मिलने पहुंचा था। परिवार के लोगों ने प्रेमिका के स्वजन पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया।

मानपुर निवासी 22 वर्षीय आकाश का शव गांव के बाहरी छोर पर स्थित राकेश के घेर में पेड़ पर लटका मिला। मंगलवार सुबह साढ़े दस बजे लोगों ने परिवार को जानकारी दी। पिता बिजेंद्र स्वजन के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पेड़ से उतारने के बाद निजी अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस भी गांव पहुंच गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि हुई है।

एसओ जोगेंद्र कुमार ने बताया कि तीन साल से आकाश का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती का परिवार शादी को तैयार नहीं था। युवती का रिश्ता भी तय कर दिया गया। दो दिन पहले युवती की मंगनी की रस्म हुई। आकाश ने रिश्ता तय होने और मंगनी वाले दिन घर में फांसी लगाने का प्रयास किया था तो दोनों बार परिवार के लोगों ने उसे बचा लिया था।

मंगलवार सुबह युवती के परिवार के लोग खेतों पर चले गए। इसी बीच आकाश उसके घर पहुंचा। प्रेमिका को अपने साथ ले जाने की जिद की। उसने इन्कार कर दिया। वह जान देने की धमकी देकर वहां से निकल गया। उसने गांव के बाहरी छोर पर राकेश के घेर में पेड़ पर फंदा लगाकर फांसी लगा ली।