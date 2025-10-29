Language
    कुंभ की तरह गंगा स्नान मेले में की जाएंगी यह व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी...31 तक व्यवस्था होंगी दुरुस्त

    By Anuj Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:07 PM (IST)

    मेरठ में मखदूमपुर गंगा स्नान मेले की तैयारियों का जायजा लेते हुए मंडलायुक्त ने रास्तों पर लोहे की प्लेट बिछाने के निर्देश दिए ताकि वाहन रेत में न फंसे। गंगा की सफाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने सीसीटीवी कैमरे लगाने और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। घाट पर पीएसी के गोताखोर तैनात रहेंगे और हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी।

    हस्तिनापुर के मखदुमपुर गंगा घाट पर मेले की तैयारियों का जायजा लेते मंडलायुक्त, डीआइजी, डीएम व एसएसपी। जागरण 

    जागरण संवाददाता, मेरठ। जिला पंचायत द्वारा मखदूमपुर में लगने वाले गंगा स्नान मेले की तैयारियों का मंगलवार को मंडलायुक्त डा. हृषिकेश भास्कर यशोद, डीआइजी कलानिधि नैथानी, डीएम डा. वीके सिंह और एसएसपी डा. विपिन ताडा ने निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने मेला क्षेत्र में रास्तों पर लोहे की प्लेट (चेकर्ड प्लेट) बिछवाने का निर्देश लोक निर्माण विभाग अधिकारियों को दिया, ताकि मेले में आने वाले वाहन रेत में न धंसें। कुंभ के दौरान भी वाहनों को रेत में धंसने से बचाने के लिए ऐसी ही व्यवस्था की जाती है।

    उन्होंने गंगा नदी और घाट पर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा स्नान के दौरान सुरक्षा के मुकम्मल प्रबंध करने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ह्रषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि मेले के दौरान गंगा नदी और घाट की सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश जिला पंचायत और संबंधित नगर पंचायत अधिकारियों को दिया है। स्नान के दौरान लोगों को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए बेरिकेडिंग करने, उन पर लाल झंडे लगाने का निर्देश दिया। डीएम डा. वीके सिंह ने मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करने, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने, अवैध शराब की बिक्री रोकने का निर्देश दिया।

    उन्होंने कहा कि मेले में सड़क, प्रकाश, शौचालय समेत सभी व्यवस्थाएं 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएं। घाट पर स्नान करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए पीएसी के गोताखोरों की एक कंपनी को मोटरबोट व अन्य संसाधनों के साथ लगाया जाएगा। डीआइजी कलानिधि नैथानी और एसएसपी डा. विपिन ताडा ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में हुड़दंगियों को रोकने और हथियारों के साथ आने वालों पर कार्रवाई की जाए।

    इस दौरान एसपी यातायात राघवेंद्र मिश्रा, एसपी देहात अभिजीत कुमार, एसडीएम संतोष कुमार सिंह, सीओ पंकज लवानिया, अपर मुख्य अधिकारी वीएस कुशवाहा, तहसीलदार निरंकार सिंह, एसडीओ विद्युत प्रकाश सिंह, अवर अभियंता सतबीर, थाना प्रभारी शशांक द्विवेदी, नायब तहसीलदार अंकित कुमार, जितेंद्र वर्मा मौजूद रहे।