कुंभ की तरह गंगा स्नान मेले में की जाएंगी यह व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी...31 तक व्यवस्था होंगी दुरुस्त

जागरण संवाददाता, मेरठ। जिला पंचायत द्वारा मखदूमपुर में लगने वाले गंगा स्नान मेले की तैयारियों का मंगलवार को मंडलायुक्त डा. हृषिकेश भास्कर यशोद, डीआइजी कलानिधि नैथानी, डीएम डा. वीके सिंह और एसएसपी डा. विपिन ताडा ने निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने मेला क्षेत्र में रास्तों पर लोहे की प्लेट (चेकर्ड प्लेट) बिछवाने का निर्देश लोक निर्माण विभाग अधिकारियों को दिया, ताकि मेले में आने वाले वाहन रेत में न धंसें। कुंभ के दौरान भी वाहनों को रेत में धंसने से बचाने के लिए ऐसी ही व्यवस्था की जाती है।

उन्होंने गंगा नदी और घाट पर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा स्नान के दौरान सुरक्षा के मुकम्मल प्रबंध करने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ह्रषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि मेले के दौरान गंगा नदी और घाट की सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश जिला पंचायत और संबंधित नगर पंचायत अधिकारियों को दिया है। स्नान के दौरान लोगों को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए बेरिकेडिंग करने, उन पर लाल झंडे लगाने का निर्देश दिया। डीएम डा. वीके सिंह ने मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करने, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने, अवैध शराब की बिक्री रोकने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि मेले में सड़क, प्रकाश, शौचालय समेत सभी व्यवस्थाएं 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएं। घाट पर स्नान करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए पीएसी के गोताखोरों की एक कंपनी को मोटरबोट व अन्य संसाधनों के साथ लगाया जाएगा। डीआइजी कलानिधि नैथानी और एसएसपी डा. विपिन ताडा ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में हुड़दंगियों को रोकने और हथियारों के साथ आने वालों पर कार्रवाई की जाए।